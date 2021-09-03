MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yeni seçim barajı açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim barajının yüzde 7'ye çekilmesine 'MHP'yi kurtarma hamlesi' diyenlere tepki gösterdi. Bahçeli, 'asılsız iddia ve ipe sapa gelmez ucube ithamlar aynısıyla sahiplerinin alnına kara bir leke gibi yapışacaktır' dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim barajına ilişkin açıklamada bulundu.

"Beyhude çırpınışlarıyla yerinde sayacaklar"

Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla tescillenen yüzde 7 seçim barajı 'temsilde adalet' ilkesine derinlik ve canlılık katacak, diğer yandan müfteriler ve zilletsever taife beyhude çırpınışlarıyla yerinde sayacaklardır. Milliyetçi Hareket Partisi’ni merkezine alan ilzam, isnat, asılsız iddia ve ipe sapa gelmez ucube ithamlar aynısıyla sahiplerine alnına kara bir leke gibi yapışacaktır." ifadelerini kullandı.

"Vahim bir hesap hatası yapmışlardır"

Bahçeli, yeni seçim barajına 'MHP'yi kurtarma hamlesi' yorumu yapanlara tepki göstererek "Televizyon ekranlarındaki tartışma programlarında veya gazete köşelerinde seçim barajının yüzde 7’ye çekilmesini 'MHP'yi kurtarma hamlesi' olarak yorumlayan, bu çerçevede bulanık suda balık avlama seferine çıkan sözde uzman ve kiralık kalemler gafil olmaları bir yana vahim bir hesap hatası yapmışlardır." dedi.

"İki yolu bulunmaktadır"

Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde, milli iradenin adil ve hakkaniyetli biçimde TBMM'ne yansımasının bize göre iki yolu bulunmaktadır: Birinci yol, seçim barajının indirilmesidir. İkinci yol ise siyasi partilerin kurumsal kimliklerini muhafaza ederek seçim ittifakı yapmalarının yasal içeriğe kavuşturulmasıdır" sözlerine yer verdi.