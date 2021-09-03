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Aşı ve PCR'ı reddeden Yıldız Tilbe'nin Kıbrıs konseri iptal mi edildi? Menajerinden açıklama

Aşı ve PCR'ı reddeden Yıldız Tilbe'nin Kıbrıs konseri iptal mi edildi? Menajerinden açıklama

Koronavirüse tedavisi kapsamında geliştirilen aşıyı ve PCR testlerini kabul etmediğini her fırsatta sosyal medya hesabından ilan eden ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin 18 Eylül’de Kıbrıs’ta vereceği konserin iptal edildiği iddia edilmişti. Tilbe'nin menajeri konuya ilişkin açıklama yaptı.

Aşı ve PCR'ı reddeden Yıldız Tilbe'nin Kıbrıs konseri iptal mi edildi? Menajerinden açıklama

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Aşıyı da PCR’ı da reddediyorum” diyerek aşı karşıtı açıklamalarda bulunan Yıldız Tilbe’nin 18 Eylül’de Kıbrıs’ta vereceği konserin iptal edildiği iddia edilmişti. Çıkan haberler üzerini Yıldız Tilbe’nin menajeri Haluk Şentürk, gazetecilere açıklama yaptı. Şentürk, gündeme gelen haberlerin aksine, o tarihlerde Kıbrıs'ta herhangi bir konser programı bulunmadığını ifade etti.

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Aşı ve PCR'ı reddeden Yıldız Tilbe'nin Kıbrıs konseri iptal mi edildi? Menajerinden açıklama

 “Yıldız hanımın Kıbrıs konseri yok ki. Birileri yazıp çiziyor insanlar inanıyor"

Kıbrıs konseri haberlerinin yalan olduğunu ifade eden Şentürk, şöyle konuştu:

“Yıldız hanımın Kıbrıs konseri yok ki. Birileri yazıp çiziyor insanlar inanıyor. 

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Aşı ve PCR'ı reddeden Yıldız Tilbe'nin Kıbrıs konseri iptal mi edildi? Menajerinden açıklama

"Aşı karşıtı olan birine ben nasıl Kıbrıs konseri alayım"

Aşı karşıtı olan birine ben nasıl Kıbrıs konseri alayım. Zaten Kıbrıs konserleri başlayalı 15 gün oldu. Konser yok ki iptal olsun”

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Aşı ve PCR'ı reddeden Yıldız Tilbe'nin Kıbrıs konseri iptal mi edildi? Menajerinden açıklama

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan şarkıcı Yıldız Tilbe hakkında, her fırsatta 'aşı karşıtı' olduğunu belirten açıklamalarının ardından, Kıbrıs konserinin iptal edilmesinin söz konusu olduğuna yönelik tartışmalar magazin gündeminde yer almıştı.

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