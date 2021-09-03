Miss Turkey 2021 finalistleri Kayra Turkovic ve Birsu Deniz hakkında skandal 'torpil' iddiası

İşte skandal iddiayı ortaya çıkaran o ekran görüntüleri

İşte sosyal medyada 'Miss Turkey Gercekleri' isimli bir Instagram hesabından yapılan o paylaşımlar:





"Evet, hepimiz büyük bir merakla Miss Turkey 2021’i beklerken üzücü bir haberle dikkatinizi çekmek istiyorum.

Fotoğraflarda görmüş olduğumuz kızlarımızın (@birsuakozbek ve kayraturkovic) Miss Turkey’nin coğu güncel paylaşımını beğenmesi sonucu profillerini inceledik ve bakın ne fark ettik!

Henüz yarışma aday adayları bile açiklanmadığı halde bu kızlarımızın takipçiler arasında kurul başkanı Can Sandikçıoğlu, koreograf Yasin Soy ve jüri üyesi Emre Tuna bulunmakta. Sizce de bunların hepsinin bir tesadüf olması çok ütopik değil mi?"