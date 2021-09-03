BIST 1.469
DOLAR 8,30
EURO 9,88
ALTIN 489,44
HABER /  GÜNCEL

İçişleri Bakanlığı: Terör örgütü PKK'dan kaçan terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: Terör örgütü PKK'dan kaçan terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu, terör örgütü PKK'dan kaçan bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Abone ol

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu, terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teslim olan teröristin, 2012'de terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğünün tespit edildiği belirtildi.

İkna çalışmaları sonucu bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 142'ye yükseldi.

ÖNCEKİ HABERLER
KVKK tarafından WhatsApp'a 1 milyon 950 bin TL ceza kesildi
KVKK tarafından WhatsApp'a 1 milyon 950 bin TL ceza kesildi
İngiltere'de Türkiye için imza kampanyası!
İngiltere'de Türkiye için imza kampanyası!
Danimarkalı siyasetçiden Türk camisi önünde provakasyon
Danimarkalı siyasetçiden Türk camisi önünde provakasyon
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yeni seçim barajı açıklaması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yeni seçim barajı açıklaması
Bir tık yüzünden oldu! Ünlü profesör hayatının şokunu yaşadı
Bir tık yüzünden oldu! Ünlü profesör hayatının şokunu yaşadı
Afganistan'da yeni hükümetin başına geçecek isim belli oldu
Afganistan'da yeni hükümetin başına geçecek isim belli oldu
Balıkesir'de iş yerinde çıkan yangında baba öldü, oğlu ağır yaralı
Balıkesir'de iş yerinde çıkan yangında baba öldü, oğlu ağır yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En çok büyüyen ikinci ülke Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En çok büyüyen ikinci ülke Türkiye
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu belli oldu O isim süresiz kadro dışı
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu belli oldu O isim süresiz kadro dışı
İstanbul trafiğine okul ayarı! Ücretsiz toplu taşıma saatleri
İstanbul trafiğine okul ayarı! Ücretsiz toplu taşıma saatleri