İçişleri Bakanlığı: Terör örgütü PKK'dan kaçan terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu, terör örgütü PKK'dan kaçan bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

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İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu, terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teslim olan teröristin, 2012'de terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğünün tespit edildiği belirtildi.

İkna çalışmaları sonucu bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 142'ye yükseldi.