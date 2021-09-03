İstanbul'da 6 Eylül Pazartesi günü toplu ulaşım ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklama göre, okulların açılacağı 6 Eylül Pazartesi günü saat 06.00-14.00 arasında toplu ulaşımın ücretsiz olacağı belirtildi.

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İBB, okulların açılacağı 6 Eylül Pazartesi ve ilk hafta, trafikte sıkıntı yaşanmaması için bir dizi önlem aldı.

Toplu ulaşım ücretsiz

Belediyeden yapılan açıklamada, İstanbul'da pazartesi günü saat 06.00-14.00'te toplu ulaşımın ücretsiz olacağı aktarıldı.

Servis araçlarına tam gün park ücretsiz

Ayrıca aynı gün, servis araçlarının tam gün ücretsiz park edebileceği, yolda kalan araçlar için de çekicilerin hazır bekletileceği kaydedildi.

İBB'den yapılan açıklama

Valilik, emniyet ve İBB birimlerinin ortak çalışarak trafik yönlendirmesi yapacağı ifade edilen açıklamada, "Servisler ve okul yolları denetlenecek. İBB, ulaşımı AKOM’dan koordine edecek. Devam eden altyapı çalışmaları da pazartesiye kadar tamamlanacak. İstanbul'da 7 bin 60 okulda 2 milyon 819 bin 443 öğrenci ve 198 bin 165 öğretmen 6 Eylül'de ders başı yapacak. 324 bin öğrenci, 18 bin servis aracıyla okullarına taşınacak." denildi.