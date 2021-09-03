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A Milli Erkek Voleybol Takımı, İspanya'yı mağlup ederek 2'de 2 yaptı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, İspanya'yı mağlup ederek 2'de 2 yaptı

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu ilk maçında Rusya'yı yenen A Milli Erkek Voleybol Takımı, bugün İspanya'yı mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

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Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası C Grubu ikinci maçında Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımı, İspanya'yı 3-1 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya ile kozlarını paylaştı.

Finlandiya'nın Tampere kentindeki Hakametsa Arena oynanan karşılaşma saat 17.00'de başladı.

Mücadeleye çok iyi başlayan Filenin Efeleri, ilk seti 25-16'lık skorla kazandı. Büyük çekişmeye sahne olan ikinci seti 31-29 alan İspanya, setlerde durumu 1-1 yaptı.

Başa baş giden üçüncü seti 27-25 alan A Milli Erkek Voleybol Takımımız, setlerde tekrar öne geçti. Son sette de rakibini 25-23 mağlup eden Efeler, 2021 Avrupa Şampiyonası'na 2'de 2 ile başladı.

CEV Avrupa Altın Ligi'nde üst üste iki kez şampiyon olan "Filenin Efeleri", Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında son olimpiyat finalisti Rusya'yı 3-1 mağlup etmişti. İspanya ise turnuvaya 3-0'lık Hollanda yenilgisiyle başladı.

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