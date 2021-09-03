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Filenin Sultanları yarı finalde Sırbistan'a 3-1 kaybetti

Filenin Sultanları yarı finalde Sırbistan'a 3-1 kaybetti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan’a 3-1 yenilerek final şansını kaybetti. Filenin Sultanları bronz madalya müsabakasında yarın TSİ 18.00’de İtalya - Hollanda maçının mağlubu ile karşılaşacak.

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Filenin Sultanları, CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Sırbistan ile karşılaştı. Karşılaşmayı ev sahibi Sırbistan 3-1 kazandı. 

Belgrad'da yapılan mücadeleye iyi başlayan Türkiye, 42 dakika süren ilk seti 34-32 kazandı.

Filenin sultanları, 33 dakika süren ikinci seti ise 26-28 kaybederken, daha sonra 25-23 ve 25-13'lük skorlarla sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Filenin Sultanları bronz madalya müsabakasında yarın (4 Eylül) TSİ 18.00’de İtalya - Hollanda maçının mağlubu ile karşılaşacak.

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