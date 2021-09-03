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Osmaniye'de otomobillerin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı

Osmaniye'de otomobillerin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı

OSMANİYE’de, otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

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Kaza, saat 20.30 sıralarında D400 karayolu Kanlıgeçit mevkisinde meydana geldi. Bahçe ilçesinden kent merkezine doğru seyir halinde olan Bünyamin Karabulut yönetimindeki 31 KCF 92 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ramazan Gürsoy'un kullandığı 07 AFR 617 plakalı hafif ticari araç ile Düziçi yol ayrımında kafa kafaya çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, kurtarma ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Karabulut’un yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yaralı iki kişi ise kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Otomobilde sıkışan sürücünün cesedi, itfaiye ekiplerince çıkarılarak Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kısmen kapanan yol, araçların çekicilerle kaldırılması sonrasında tekrar normale döndü.

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