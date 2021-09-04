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Uludağ'da kamp yaparken korkan 4 genci AFAD ekipleri kurtardı

Uludağ'da kamp yaparken korkan 4 genci AFAD ekipleri kurtardı

BURSA Uludağ'a kamp yapmak için giden 4 arkadaş, havanın kararmasıyla yabani hayvan sesi duyup korkunca AFAD'dan yardım istedi. 4 gence arama kurtarma ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik çalışmasıyla ulaşıldı.

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Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesinin Uludağ eteklerinde bulunan Balaban Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. İslam Can İ. (19), Emre Edebalı D. (18), Yusuf Ü. (18) ve Hüseyin İ. (14), kamp yapmak için ormanlık alana geldi. Havanın kararmasıyla yabani hayvan sesleri duyan gençler, korkup polis ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine, bölgeye gelen polis ekipleri gençlere ulaşamayınca AFAD'a haber verdi. Bunun üzerine AFAD'a bağlı arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Mahsur kalan gençlerin konumunu belirleyen ekipler, Softaboğan Şelalesi'nde gençlere ulaştı. Yaklaşık 5 saat sonra ekipler tarafından bölgeden indirilen gençler, sağlık kontrolünden geçirildi. Polis tarafından ifadesi alınan 4 arkadaş, ailelerine teslim edildi.

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