BIST 1.469
DOLAR 8,30
EURO 9,89
ALTIN 488,17
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik atandı.

Abone ol

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne, Nejat Fırat atandı.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Doğu Akdeniz Bölge Müdürü Ali Aydın ve Ege Bölge Müdürü Aytekin Türkel görevden alındı, Ege Bölge Müdürlüğüne Marmara Bölge Müdürü Burhanettin Yüce, Marmara Bölge Müdürlüğüne Afşın Ekmekyapar getirildi.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekili Taha Meli Arvas görevden alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, Müfettiş Selahattin Bayram atandı.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliğine Şeyhmus Hayrullah Karagöz getirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik atandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de öğrenci ve öğretmenlere ilk hafta toplu ulaşım 5 kuruş olacak
İzmir'de öğrenci ve öğretmenlere ilk hafta toplu ulaşım 5 kuruş olacak
Hız sınırını aşan İsviçreli iş kadını 192 bin 825 Euro trafik cezası ödeyecek
Hız sınırını aşan İsviçreli iş kadını 192 bin 825 Euro trafik cezası ödeyecek
Osmaniye'de otomobillerin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı
Osmaniye'de otomobillerin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı
Tanju Özcan'dan CHP'ye yanıt: Ben Atatürk'ün CHP'sinin neferiyim
Tanju Özcan'dan CHP'ye yanıt: Ben Atatürk'ün CHP'sinin neferiyim
THY'den 6 Eylül uyarısı: Aşı olmayan yolculara PCR testi zorunluluğu
THY'den 6 Eylül uyarısı: Aşı olmayan yolculara PCR testi zorunluluğu
Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar heykel açılışında esnaf eksik olunca tarihi erteledi
Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar heykel açılışında esnaf eksik olunca tarihi erteledi
1915 Çanakkale Köprüsü'ne son tabliye bloğu sevkiyatı gerçekleştirildi
1915 Çanakkale Köprüsü'ne son tabliye bloğu sevkiyatı gerçekleştirildi
Taliban, Afganistan'ın tamamında kontrolü ele geçirdi
Taliban, Afganistan'ın tamamında kontrolü ele geçirdi
Filenin Sultanları yarı finalde Sırbistan'a 3-1 kaybetti
Filenin Sultanları yarı finalde Sırbistan'a 3-1 kaybetti
İstanbul'da 6 Eylül Pazartesi günü toplu ulaşım ücretsiz
İstanbul'da 6 Eylül Pazartesi günü toplu ulaşım ücretsiz