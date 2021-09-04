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TEM Otoyolu’nda alkollü şekilde kazaya karışan sürücüye dayak

TEM Otoyolu’nda alkollü şekilde kazaya karışan sürücüye dayak

TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde gece saatlerinde alkollü bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu içinde 3’ü bebek 6 kişinin olduğu araca çarparak araç içerisindekilerin hafif yaralanmasına sebep oldu. Alkollü sürücü kaza sonrası olay yerinde dayak yedi.

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Kaza, TEM otoyolu Ümraniye mevkiinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, alkollü şekilde seyir halinde olan Sönmez Karaca hakimiyetindeki 34 CCU 638 plakalı Fiat marka araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, içinde 3’ü bebek 6 kişinin bulunduğu Medine Tacar kontrolündeki 34 CKZ 61 plakalı Lada marka araca arkadan çarptı.

Kazada Medine Tacar kontrolündeki araç içerisinde bulunan 3’ü bebek 6 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan kazazedeler hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası polis ekipleri alkollü olduğu iddia edilen sürücüye alkolmetre testi yaparken, kaza bölgesine gelen kazazede yakınları, alkollü olduğu iddia edilen Sönmez Karaca’ya saldırdı. Kazazede yakınları tarafından tekme tokat dayak yiyen Sönmez Karaca’yı polis ekipleri araya girerek kurtardı.

Sönmez Karaca'nın yaşanan arbede sırasında burnu kırıldı. Ambulansa alınan sürücü hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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