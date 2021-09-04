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İngiltere'de çocuklar için korkutan Biontech uyarısı! 12-15 yaş arasına aşı yapmayın! Kalbe bu etkisi için uyardılar

İngiltere'de çocuklar için korkutan Biontech uyarısı! 12-15 yaş arasına aşı yapmayın! Kalbe bu etkisi için uyardılar

Koronavirüse karşı aşılama kampanyaları sürerken bazı ülkelerde çocuklara aşı tavsiyesi yapılmıştı. 12-15 yaş arası çocuklar için uyarı geldi.

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İngiltere'de aşı uzmanları 12-15 yaş arasındaki çocukların tamamı için bir Koronavirüs aşısı yapılmasını önermediklerini ve nadir görülen miyokardinin uzun süreli etkilerini değerlendirmek için ihtiyatlı bir tutum sergilemeyi tercih ettiklerini ifade etti.

İngiltere'nin Aşı ve Aşılama Ortak Komitesi tarafından yapılan açıklamada Koronavirüs aşılarına ilişkin tavsiyenin mevcut hastalığı bulunan 12-15 yaş aralığındaki çocukları da kapsayacak şekilde genişletildiği ancak sağlıklı çocuklara aşı yapılmasının bir fayda getirme olasılığının düşük olduğu ifade edildi.

Reuters'ın haberine göre, Pfizer'ın Koronavirüs aşısını olan bazı genç bireylerde genellikle hafif atlatılsa bile kalp iltihabı olarak bilinen miyokardi görüldüğüne dair raporlar yayımlanmıştı.

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