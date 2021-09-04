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Ahmet Hakan'dan aşı karşıtı Abdurrahman Dilipak grubunun eylemi için 'şahane bir panzehir' önerisi!

Ahmet Hakan'dan aşı karşıtı Abdurrahman Dilipak grubunun eylemi için 'şahane bir panzehir' önerisi!

Ahmet Hakan "Mitingin zehirleyen havasına şahane bir panzehir olur" diyerek Abdurrahman Dilipak grubunun eylemi için bir öneri yaptı!

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Abdurrahman Dilipak'ın da oluşturduğu aşı ve PCR karşıtı bir grup 11 Eylül'de miting yaparak pandemi politikalarını protesto edecek.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz gün açıkladığı aşısızlarla ilgili verilerin o mitingde pankartlarla açılmasını istedi. İşte Hakan'ın yazısı:

11 Eylül’te Maltepe’de miting var.

Mitingi aşı karşıtları düzenliyor.

Abdurrahman Dilipak da konuşmacılar arasında.

Bu mitingde...

Devasa bir pankart açmak lazım.

Üzerine dev harflerle şunlar yazan bir pankart:

- VAKALARIN YÜZDE 80’İ: Aşı olmayanlar.

- HASTALARIN YÜZDE 90’I: Aşı olmayanlar.

- VEFAT EDENLERİN YÜZDE 90’I: Aşı olmayanlar.

O mitingde böyle bir pankart açılırsa...

Mitingin zehirleyen havasına şahane bir panzehir olur.

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