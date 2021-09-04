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Kız Kulesi restorasyona giriyor!

Kız Kulesi restorasyona giriyor!

İstanbul Boğazı'ının göz bebeği Kız Kulesi restorasyona giriyor.

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KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kız Kulesi restorasyonun tanıtım toplantısına katıldı. Kız Kulesi'nde düzenlenen tanıtım toplantısına Bakan Ersoy'un yanı sıra İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da katıldı.

Bakan Ersoy toplantıda yaptığı konuşmasında, "Tüm bu çalışmalar kapsamında tarihi arşiv kayıtlarında tespit ettiğimiz özgün malzemeler kullanılacaktır. İnşallah bu ay başlatacağımız restorasyon çalışmalarımızı 2022 yılının Nisan ayında tamamlamayı hedefliyoruz" dedi. 

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