Kartal Anadolu İmam Hatip'te sadece 1 kişi ilahiyatı tercih etti

Türkiye'de bürokrasisininden pek çok ismin mezun olduğu Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 'nin bu seneki mezunlarından kimse ilahiyat fakültesinde okumak istemedi.

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2021 YKS yerleştirme sonuçlarına göre, 138 öğrenciden yalnızca biri ilahiyatı tercih ederken, 47 öğrenci mühendislik tercihinde bulundu.

Okulun dört öğrencisi de Manchester, Leeds ve Aalto Üniversitelerine giriş hakkı kazandı.

İmam hatip liseleri geçmişte ilahiyat fakültelerine öğrenci hazırlamak, ülkeye imam, müezzin, vaiz başta olmak üzere çeşitli alanlarda din görevlisi yetiştirmek üzere kurulmuştu, fakat bugün durum biraz farklı.

Özellikle proje imam hatip liselerinden mezun olan gençler, ilahiyat fakültelerinden ziyade, tıp, mühendislik, hukuk, iletişim ve eğitim fakültelerini tercih ediyor.

138 tercihten biri ilahiyat

Geçtiğimiz yıllarda sık sık dile getirilen, "İmam hatip liseli gençler ilahiyat ve İslami ilimler fakültelerini tercih etmiyorlar" yakınması, bu yıl Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kendini gösterdi.

Bu yıl Liselere Geçiş Sınavında (LGS) en başarılı öğrencileri alan ve 0,67 taban puanıyla kayıtlarını kapatan Kartal'da öğrencilerin tercih ettiği ilkokul İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) oldu.

Onu Boğaziçi, Koç ve İstanbul Üniversiteleri izledi. Gençlerin tercihi yine sırasıyla mühendislik, tıp, hukuk, mimarlık, diş hekimliği, eczacılık, uluslararası ilişkiler, psikoloji, işletme, ekonomi bölümlerinden yana oldu.

Çin Dili ve Edebiyatı ile Rus Dili ve Edebiyatı bölümlerine bile öğrenci gönderen okulda yalnızca bir öğrenci 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne girdi.

Kartal'dan 2019 yılında 6 öğrenci, 2020 yılında ise yalnızca iki öğrenci ilahiyat tercihinde bulunmuştu.

TBMM Başkanı Şentop'un kızı Galatasaray'da

Bu yıl yapılan YKS sınavında Kartal'dan iki öğrenci ilk 10'a girmişti.

Dokuz öğrenci ilk 100'de, 28 öğrenci ilk 500'de, 39 öğrenci de ilk 1000'de yer almıştı.

Bu isimlerden Türkiye yedincisi olan Necip Fazıl Elmas, Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nü tam burslu olarak kazandı.

Türkiye derecesi yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kızı Saliha Gülru Şentop da tercihte bulunan başarılı öğrenciler arasında yer aldı.

Eşit Ağırlık puan türünde 27. olan Şentop, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesini tercih etti.

Şentop sınav başarısından sonra verdiği bir röportajda, "Hukuk okumak istiyorum. Çalışırken, elimden gelenin en iyisini yapmaktı hedefim. Hukuk konusunda herhangi bir aile baskısı yok üzerimde. Babam hukukçu, ablam ve annem de hukukçu. Ama bana özel bir yönlendirmeleri olmadı. Bir etkilenme olabilir tabii" ifadelerini kullanmıştı.

Dört genç yurtdışında eğitim alacak

Kartal'dan üniversite sınavında Sözel 7.'si olan Necip Fazıl Elmas ise Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümünü tam burslu olarak kazandı.

Vakıf ve devlet üniversiteleri arasında en seçkin olanlara öğrencilerini gönderen Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden bu yıl dört öğrenci de yurtdışındaki üniversitelerde okumaya hak kazandı.

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IBDP) üzerinden üniversitelere yerleşen iki öğrenci Manchester Üniversitesinin Kimya Bölümü'ne girdi.

Bir öğrenci de yine İngiltere'de bulunan Leeds'te mühendislik okumaya hak kazandı, bir genç ise Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bulunan Aalto Üniversitesinde eğitim almak üzere tercihte bulundu.