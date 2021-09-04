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Sakarya'da 7 araç birbirine girdi! 10 yaralı var

Sakarya'da 7 araç birbirine girdi! 10 yaralı var

SAKARYA’nın Sapanca ilçesinde, TEM Otoyolu'nda 2 otobüs, 2 otomobil, 2 hafif ticari araç ve bir TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi hafif yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Sapanca ilçesi Yeni Mahalle mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Abdülhamit Sarı (63) yönetimindeki 01 DKD 38 plakalı yolcu otobüsü, aynı yöne giden Veysi Demir yönetimindeki 34 JET 43 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Arkadan gelen 2 otomobil, 2 hafif ticari araç ve 1 TIR da kazaya karıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüslerde bulunan 10 yolcu kazada hafif yaralanandı.

Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan karayolunda ulaşım, yapılan temizlik çalışması ve araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü. Kazaya karışan otobüsteki yolcular ise başka otobüslerle yoluna devam etti.

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