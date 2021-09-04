BIST 1.469
DOLAR 8,30
EURO 9,89
ALTIN 488,17
HABER /  SAĞLIK

Eskişehir'de 116 yaşındaki Ayşe Karatay Kovid-19'u yendi

Eskişehir'de 116 yaşındaki Ayşe Karatay Kovid-19'u yendi

ESKİŞEHİR'de 116 yaşındaki Ayşe Karatay, yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek hayata tutundu. Annesinin sadece bir doz aşı olduğunu İbrahim Karatay, "İkinci aşısını da olsaydı belki de daha kolay atlatacaktı." dedi.

Abone ol

Yaklaşık 3 hafta önce rahatsızlanan ve Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Karatay, sağlık durumunun düzelmesiyle normal servise nakledildi. Yaşlı kadının oğlu İbrahim Karatay, gazetecilere, annesinin sağlığına kavuştuğu haberini aldıklarında çok mutlu olduklarını söyledi.

Karatay, annesinin sadece bir doz aşı olduğunu belirterek, "Sadece tek doz Sinovac aşısı oldu. İkinci dozu olmadı. İkinci aşısını da olsaydı belki de daha kolay atlatacaktı. İnşallah daha iyi olacak. Bundan 3 hafta önce aile arasındayken bu virüsü kapmış." dedi.

"Aşı olmayanlar yoğun bakımda"

Eskişehir Şehir Hastanesi çalışanlarına teşekkür eden Karatay, şöyle konuştu:

"Burada anneme daha güzel bakıldı. Sağlık çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Annemin hastalığı atlattığının haberini hastanenin doktorları verdi. Bizim köyümüzde birkaç kişi daha virüsü atlattı. Bunun sebebinin oradaki temiz oksijen ve organik beslenmeden olduğunu düşünüyorum. Annemin bu virüsü atlatmasından çok memnunum. Umarım Allah daha da uzun ömürler verir.

Annemin 8 çocuğu var. Bütün kardeşlerim annemle ilgilendi. Ben iki doz Sinovac oldum ve üçüncü dozu olmayı da düşünüyorum. Emirdağ ahalisinin çoğunluğu yurt dışından gelmiş insanlar ve aşı olmayanların hepsi şu anda yoğun bakımda. Aşı olanlar ise ayakta atlatıyor."

ÖNCEKİ HABERLER
Formula 1 pilotu Raikkonen koronavirüse yakalandı
Formula 1 pilotu Raikkonen koronavirüse yakalandı
Samsun'da fırsatçılar sahnede kira fiyatları yükselişte
Samsun'da fırsatçılar sahnede kira fiyatları yükselişte
İçişleri Bakanlığı'ndan 6 Eylül hazırlığı! Üst seviyeye çıkarıldı! O binalar yıkılacak, kafeler denetlenecek!
İçişleri Bakanlığı'ndan 6 Eylül hazırlığı! Üst seviyeye çıkarıldı! O binalar yıkılacak, kafeler denetlenecek!
Türkiye 189 ülkeye 4 milyar dolarlık iklimlendirme ürünü ihraç etti
Türkiye 189 ülkeye 4 milyar dolarlık iklimlendirme ürünü ihraç etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Hepsi geri gidecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Hepsi geri gidecek!
KDK'den 'Kovid-19 temaslısı memur' için 'idari izin' tavsiyesi
KDK'den 'Kovid-19 temaslısı memur' için 'idari izin' tavsiyesi
Kartal Anadolu İmam Hatip'te sadece 1 kişi ilahiyatı tercih etti
Kartal Anadolu İmam Hatip'te sadece 1 kişi ilahiyatı tercih etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Sivas Kongresi'nin yıl dönümü" mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Sivas Kongresi'nin yıl dönümü" mesajı
Elektrikli scooter tehlike saçıyor! Kullanırken bunlara dikkat!
Elektrikli scooter tehlike saçıyor! Kullanırken bunlara dikkat!
Joe Biden talimatı verdi! ABD 11 Eylül gizliliğini kaldırıyor
Joe Biden talimatı verdi! ABD 11 Eylül gizliliğini kaldırıyor