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Taşınma sırasında aile felaketi yaşadı! 6 yaşındaki çocuğun üstüne dolap devrildi!

Taşınma sırasında aile felaketi yaşadı! 6 yaşındaki çocuğun üstüne dolap devrildi!

GAZİANTEP'te evde üzerine ahşap gardırop devrilen 6 yaşındaki Mustafa Polat hayatını kaybetti.

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Olay, önceki gün 8 Şubat Mahallesi’nde meydana geldi. Özgür-Zeynep Polat çifti, yeni taşındıkları evde eşyaları yerleştirirken bu sırada oyun oynanan oğulları Mustafa'nın üzerine ahşap gardırop devrildi. Gardırobun altında kalan Mustafa'nın çığlıklarını duyan annesi, sağlık ekiplerine haber verdi. Özel bir hastaneye kaldırılan küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu yıl 1'inci sınıfa başlayacak olan Mustafa'nın ölüm haberini alan yakınları, sinir krizi geçirdi.

Mustafa Polat'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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