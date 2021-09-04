BIST 1.469
DOLAR 8,30
EURO 9,89
ALTIN 488,17
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'de balık avı sırasında hastanelik oldu! Kalbine zıpkın saplandı

İzmir'de balık avı sırasında hastanelik oldu! Kalbine zıpkın saplandı

 İZMİR'in Karaburun ilçesinde balık avı sırasında kalbine zıpkın saplanan kişi, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesindeki ameliyatla hayata tutundu.

Abone ol

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, arkadaşlarıyla balık avlamaya giden ve elindeki zıpkını kazara kalbine saplayan Oğuzhan Sonügür (33), DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Acil Servisi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından kalp ve damar cerrahisi bölümünde ameliyata alındı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Doç. Dr. Tuğra Gençpınar, Sonügür'ün hastaneye getirildiğinde zıpkının göğüs kafesinden kalbine doğru girdiğini gördüklerini belirtti.

Gençpınar, şunları kaydetti:

"Çoğu kalp ameliyatında dokuyu hareket ettirebiliyorsunuz. Ancak bu vakada zıpkının ucundaki bölüm nedeniyle böyle bir şansımız olmadı. Çünkü kalp dokusunun yırtılması söz konusuydu. Açık kalp ameliyatıyla zıpkını oradan çıkardık. Akciğeri delerek girdiği için göğüs cerrahisiyle akciğerde de onarım yapıldı. Çoğu merkezde bu tarz ameliyatlar yapılamadığı için hastanın DEÜ Tıp Fakültesine gelmesinin kendisi için bir şans olduğunu söyleyebiliriz. Meslek hayatımızda çok az rastlayacağımız bu zorlu ameliyatı başarıyla tamamlayarak kalpte ciddi bir onarım yaptık."

Baba Rıdvan Sonügür ise hastayı ameliyat eden doktorlara teşekkür ederek, "112 Acil Servisi ve DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesinin çabalarıyla oğlum kurtuldu. Kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

DEÜ Rektörü Nükhet Hotar da ameliyatı gerçekleştiren doktorları tebrik etti.

Sonügür’ün tedavisine bir süre daha hastanede devam edilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da cinayetle sonuçlanan kavga 600 TL yüzünden çıkmış
Adana'da cinayetle sonuçlanan kavga 600 TL yüzünden çıkmış
Giresun'da vahşet! Ölü 2 yavru kedi bulundu birinin bacakları ve başı kesilmiş...
Giresun'da vahşet! Ölü 2 yavru kedi bulundu birinin bacakları ve başı kesilmiş...
Fahrettin Koca adeta DSÖ ile yarışıyor! 70 kat büyüdü
Fahrettin Koca adeta DSÖ ile yarışıyor! 70 kat büyüdü
Türkiye AB'ye tekrar ifade etti: Daha fazla mülteci istemiyoruz!
Türkiye AB'ye tekrar ifade etti: Daha fazla mülteci istemiyoruz!
Yüz yüze eğitim için bu tedbirlere karşı uyardı
Yüz yüze eğitim için bu tedbirlere karşı uyardı
Trabzon'da 3 kızını öldüren müezzinin ifadesi çıktı: Çocuklarımı çok seviyordum, olay hayalden ibaret...
Trabzon'da 3 kızını öldüren müezzinin ifadesi çıktı: Çocuklarımı çok seviyordum, olay hayalden ibaret...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı: Dönüm noktası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı: Dönüm noktası
Şanlıurfa'daki vahşet! Kızını tinerle yakan baba tutuklandı
Şanlıurfa'daki vahşet! Kızını tinerle yakan baba tutuklandı
Taşınma sırasında aile felaketi yaşadı! 6 yaşındaki çocuğun üstüne dolap devrildi!
Taşınma sırasında aile felaketi yaşadı! 6 yaşındaki çocuğun üstüne dolap devrildi!
Yerli ve milli uydular Satellite 2021'e damga vuracak
Yerli ve milli uydular Satellite 2021'e damga vuracak