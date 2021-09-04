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24 daireli bina tahliye edilmişti! Ankara'da kolonu çatlayan binadan numune alındı

24 daireli bina tahliye edilmişti! Ankara'da kolonu çatlayan binadan numune alındı

 ANKARA'nın Sincan ilçesinde taşıyıcı kolonu çatlayan 4 katlı binadan numune alındı. Sonuçlara göre, tahliye edilen binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verilecek.

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Sincan ilçesine Selçuklu Mahallesi'ndeki Bilen Sokak’ta 4 katlı, 24 daireli binanın zemin katındaki taşıyıcı kolonunda, dün gece saatlerinde çatlaklar oluştu. Durumu fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, binayı tahliye ederek çevrede güvenlik önlemi aldı. Binanın mühürlenmesinin ardından sabah saatlerinde binaya gelen ekipler, incelemelerde bulundu. Ekipler, binanın farklı noktalarında bulunan taşıyıcı kolonlardan numune aldı.

'Çocuklarımızın eşyalarını bile alamadık'

Apartmanda oturan Yusuf Çakmak, kolonda oluşan çatlaktan önce binanın iç duvarlarında da çatlakların oluştuğunu belirterek "Binanın içerisinde daha önce çatlaklar vardı. Ancak yan komşumuz Bolu'daydı. Döndüğü zaman çatlakları görünce zabıtayı arıyor. Sonra bizi bir anda tahliye ettiler. İnşallah, kentsel dönüşüme girer. Komşularımızdan 4-5 ailenin burada kimsesi olmadığı için belediyenin şefkat evlerine gitti. Pazartesi günü okullar açılıyor, çocuklarımızın eşyalarını bile alamadık. Herhangi bir açıklama yapmadılar. Biz de bekliyoruz" dedi.

İsrafil Çelik ise binanın 45 yıllık olduğunu belirterek, "Daha önce de çatlaklık vardı; ancak kolonda değildi. Bütün alt kat çatlak. Komşu fark edip bildirmiş. Gelip hepimizi dışarı çıkardılar. Bu civardaki en eski bina burası. Yapılırken altında su varmış. O suyun üzerini kapatmışlar" diye konuştu.

'Birkaç gün içeriye giremeyecekler'

Selçuklu Mahallesi Muhtarı Selçuk Uçar da, "Eski binalarımızdan birisi, belki de mahallenin en eski binası. Vatandaşlarımız boşaltıldı. Belediye yetkililerinden aldığımız bilgiye göre, birkaç gün içeri giremeyecekler. Binanı durumuna bakılacak. Örnekler alındı. Sonuçlara göre, vatandaşın durumu belli olacak" ifadelerini kullandı.

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