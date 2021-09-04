Toplu taşımada PCR dönemi başlıyor! HES koduna da devam! Kurallara uymayıp sahtesine hapis var!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, toplu ulaşım araçlarına getirilen PCR testi zorunluluğu sonrasında önlemlerini arttırdı.Abone ol
Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için negatif sonuçlu PCR testi bulunacak. Belgelerini ibraz edemeyenlerin seyahatlerine ise izin verilmeyecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı “Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu Genelgesi” sonrasında tedbirlerini sıkılaştırdı.
6 Eylül’den itibaren aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için negatif sonuçlu PCR testi bulunacak.
Seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine izin verilmeyecek.
Otobüs denetimleri sıkılaştırılacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı otomasyon sistemleri arasında da entegrasyon sağlandı. Seyahat edecek vatandaşların HES Kod Ayarlarını değiştirerek onay vermesi durumunda, aşı, bağışıklık ve PCR test sonuçlarının kontrolü Bakanlığın U-ETDS sistemi üzerinden otomatik olarak yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlükleri de saha kontrollerine devam edecek olup, yolcu taşıyan otobüsler sıkı bir şekilde denetlenecektir.
2 yaş altı bebeklerde HES kodu aranmayacak
Tren yolculuklarında 2 yaş altı bebek yolcular için ise HES kodu aranmayacak. 18 yaş altı yolcular HES kodu ile biletlerini alabilecek ve trenlerde HES kodu ile seyahat edebilecek. 18 yaş üzeri yolcular ise biletlerini HES koduyla satın alacak ve trene binerken; aşılı olanlar ve hastalığı geçirerek bağışıklık kazanmış olan yolcular, durumlarını HES uygulamasından belgeleyecek. Aşılanmamış ve hastalık geçirmemiş yolcular ise azami 48 saat öncesinde yaptırılan negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmek suretiyle seyahat edecek.
Gar ve istasyonlarda HES kodu kontrolü devam edecek
Gar ve İstasyon girişlerinde HES Kodu kontrolü devam edecek. YHT kontrol noktaları ile trenlerde yapılacak kontrol esnasında gerekli belgeleri ibraz edemeyen yolcuların seyahatine izin verilmeyecek. Trende tespiti halinde trenin durduğu ilk istasyonda trenden indirilecek ve bilet ücreti iade edilmeyecek.
Havalimanlarında PCR testi uygulaması devam edecek
Havalimanlarında Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan PCR testi uygulaması da devam edecek. İsteyen yolcular burada PCR testi yaptırabilecek.
Sahte HES koduna hapis!
Geçtiğimiz günlerde Aydın'ın Söke ilçesinde şehirler arası yolculuk yapmak için arkadaşına ait HES koduyla bilet alan kişi yakalanarak karantinaya alınmıştı. HES kodu taraması sonucu karantinada olması gerektiği belirlenen M.Z.T.'ye 3 bin 150 lira da para cezası kesilmişti.
Bu ve bunun gibi sahtekarlık örnekleri son günlerde oldukça arttı. Hukukçular, HES kodu sahtekarlığına para cezasının yanı sıra adli yaptırımların da gelebileceğini söylüyor.
Peki, HES kodu sahtekarlığının hukuki karşılığı ne? Avukat Onur Ayhan, TRT Haber canlı yayınında cevaplamıştı.
HES kodu hilekarlığına 2 aydan 1 yıla kadar hapis
Avukat Ayhan, HES kodu hilekarlığına başvuran kişilerin 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası alabileceğine dikkati çekti.
"Burada karşımıza Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiş 2 madde çıkıyor. Birincisi, bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma müessesesi. Burada, bulaşıcı hastalığa yakalanan bir kişinin yetkili makamlarca alınan tedbir ve karantina kurallarına aykırı davranması halinde verilecek ceza 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıdır.
Burada bilinmesi gereken husus, bu hastalığı birine bulaştırma zorunluluğu ve o insanı buna maruz bırakması değildir. Burada sadece karantina tedbirlerini ihlal etmesi suçun işlenmesi için yeterli görülmekte."
"Özel belgede sahteciliğe" 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası var
HES kodu sahteciliği yapan kişinin "özel belgede sahtecilik suçu" işlediğine vurgu yapan Avukat Onur Ayhan, bunun TCK’da düzenlendiğini söyledi.
"Burada sahte bir özel belge hazırlayan ya da gerçek bir özel belgeyi aldatıcı hareketlerle kullanan kimseye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Buradaki önemli durum da bu belgenin elverişli hareketlerle kullanmak suretiyle insanları aldatması ve HES kodu zorunluluğu bulunan yerlerde bu özel belgeyi kullanarak bu suçu işlemesidir.
Özel belgede sahteciliğin başka bir suçun oluşmasıyla beraber kullanılması halinde hem özel belgede sahtecilik suçu hem de işlenmiş diğer suçun da cezai müeyyideleri beraber uygulanır."