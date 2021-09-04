İstanbul'daki laboratuvarlarda 6 Eylül hazırlığı! Zorunlu PCR testi dönemi başlıyor

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı imzalı genelgeyle aşısız eğitim personelini, yolcular veya bazı toplu alanlarda bulunacak kişilerden PCR testi istendiğine dikkat çeken Doç. Dr. Kazezoğlu, "Okullar açılacağı için eğitim personelinden bahsetmek gerekirse, İstanbul'da zaten öğretmenlerimizin yüzde 80'den fazlası aşılarını yaptırmış durumda. Kalan gruba da haftada iki kez PCR testleri yapılacak. Bizim İstanbul'da İl Sağlık Müdürlüğü olarak 14 tane kamu laboratuvarımız var. Bu 14 laboratuvarın toplam test kapasitesi gerektiğinde 60-70 binlere ulaşabilir durumda. Şu an çok şükür ki vaka sayılarımız da yüksek olmadığından, test kapasitemizin aslında yüzde 30-40'ını kullanıyoruz. Salgın sakin seyrediyor çünkü.