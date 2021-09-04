İstanbul'daki laboratuvarlarda 6 Eylül hazırlığı! Zorunlu PCR testi dönemi başlıyor
İSTANBUL İl Sağlık Müdürlüğü İl Laboratuvar Koordinatörü Doç. Dr. Cemal Kazezoğlu, 6 Eylül'de başlayacak PCR testi zorunluluğuna 14 laboratuvar ile hazır olduklarını açıkladı. Doç. Dr. Kazezoğlu, "Aşısı olmayanlarda gerekli olacak PCR testleri için İstanbul'daki laboratuvar ve test kapasitemiz yeterli. 14 laboratuvarımızda günlük 70 bin civarı test çalışabiliyoruz. Özelleri de dahil ettiğimizde İstanbul'da günlük test kapasitesi 120-150 bin bandında." dedi.
Türkiye salgınla mücadelede yeni bir döneme giriyor. İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeler ile bundan böyle iki doz aşısını yaptırmamış olanlar, okullar, uçak ya da trenle şehirlerarası yolculuklar, maç, konser gibi toplu alanlara girişte negatif PCR test sonucu göstermek zorunda olacak. Okulların açılmasıyla beraber de eğitim sektöründe çalışan başta öğretmenler olmak üzere tüm personelden haftada iki kez PCR testi istenecek.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Laboratuvar Hizmetleri Komisyonu Başkanı ve Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Cemal Kazezoğlu, yeni süreçle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Kazezoğlu, İstanbul'da günlük test kapasitesi bakımından bir sorun yaşanmayacağını ve şu anki altyapı ile eğitim personeli başta olmak üzere PCR test zorunluluğu olan her kesime testlerinin rahatlıkla yapılabileceğini söyledi.
İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı imzalı genelgeyle aşısız eğitim personelini, yolcular veya bazı toplu alanlarda bulunacak kişilerden PCR testi istendiğine dikkat çeken Doç. Dr. Kazezoğlu, "Okullar açılacağı için eğitim personelinden bahsetmek gerekirse, İstanbul'da zaten öğretmenlerimizin yüzde 80'den fazlası aşılarını yaptırmış durumda. Kalan gruba da haftada iki kez PCR testleri yapılacak. Bizim İstanbul'da İl Sağlık Müdürlüğü olarak 14 tane kamu laboratuvarımız var. Bu 14 laboratuvarın toplam test kapasitesi gerektiğinde 60-70 binlere ulaşabilir durumda. Şu an çok şükür ki vaka sayılarımız da yüksek olmadığından, test kapasitemizin aslında yüzde 30-40'ını kullanıyoruz. Salgın sakin seyrediyor çünkü.
O nedenle İstanbul'da acaba çok problem yaşar mıyız, ekstra test yükünün altından kalkabilir miyiz gibi endişeye sevk edecek herhangi bir durumumuz yok. Eğitim personeline PCR testlerinin yapılmasına hazırız. Bu noktada gerekirse Milli Eğitim Müdürlüğü ile de bir iş planı yaparak rahatlıkla bu süreci yöneteceğimizi düşünüyoruz" dedi.