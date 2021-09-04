Esenyurt’ta evden kaçan iki kızdan haber var

Esenyurt’ta hazırladıkları bavul ile evden çıkan Beyzanur Yoğun (14) ile teyzesi Canan Aslan, Beşiktaş'ta bulunurken, kızların ifadelerinde kendi başlarına yaşamak için evden kaçtıklarını söylediler.

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Esenyurt Fatih Mahallesi 1240. Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Beyzanur Yoğun ve misafirliğe gelen teyzesi Canan Aslan, 02.09 tarihinde sabah saat 09.00 sıralarında geceden hazırladıkları çantalar ile evden çıkmış, sokağın köşesinde bulunan marketten maske aldıktan sonra el ele tutuşarak koşmaya başlayan teyze yeğenden ise bir daha haber alınamamıştı.

Kızların evden kaçtığını anlayan Yoğun ve Aslan’ın ailesi, durumu hemen polis ekiplerine bildirmiş, polis ekipleri ise kızları bulmak için çalışma başlatmıştı.

Barbaros Bulvarı üzerinde bulundular

Esenyurt'da yürütülen çalışmalarda Canan Aslan ve Beyzanur Yoğun'un evden ayrıldıktan sonra gidebilecekleri tanıdıkları olmadığı, yanlarında telefon bulunmadığı bilgisine ulaşan polis ekipleri kamera kayıtlarını inceledi. Bindikleri ticari taksiden Beşiktaş'ta indikleri tespit edilen iki kız Barbaros Bulvarı üzerinde bulundu.

Kendi başlarını yaşamak için evden kaçmışlar

İfadelerinde kendi başlarına yaşamak için evden kaçtıklarını söyleyen kızların, geceyi bir camide uyuyarak geçirdiklerini ve kötü herhangi bir yaşamadıklarını söyledikleri öğrenildi.