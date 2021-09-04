Antalya’da genç kadın arkadaşının evinde ölü bulundu sosyal medya hesabındaki yazı dikkat çekti

Edinilen bilgiye göre, arkadaşının evinde 15 gündür kaldığı öğrenilen Gülseda Karagülle (28), kaldığı odada hareketsiz bir şekilde yattığını fark eden arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.