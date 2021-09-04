Fahrettin Koca'dan üniversiteliler için çağrı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca üniversite kayıtlarına dikkat çekerek aşı çağrısı yaptı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Birçok gencimiz, okumayı arzu ettikleri şehir yerine, Covid-19 riskinin daha az olduğu yerlerde okumaya hazırlanıyor. Kronik hastalıkları var. Aşı ve tedbirle hayatı herkes için kolaylaştıralım" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Üniversite kayıtları bugün başladı. Birçok gencimiz, okumayı arzu ettikleri şehir yerine, Covid-19 riskinin daha az olduğu yerlerde okumaya hazırlanıyor. Kronik hastalıkları var. İhmallerimizin sonuçları bildiğimizden fazla! Aşı ve tedbirle hayatı herkes için kolaylaştıralım" ifadelerini kullandı.