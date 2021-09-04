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Galatasaray'dan ayrılan Falcao'nun yeni takımı resmen açıklandı

Galatasaray'dan ayrılan Falcao'nun yeni takımı resmen açıklandı

Galatasaray'dan ayrılan Radamel Falcao, İspanya La Liga ekibi Rayo Vallecano'ya transfer oldu.

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İki sezonluk Galatasaray macerası geçtiğimiz günlerde sona eren Radamel Falcao, İspanya La Liga ekibi Rayo Vallecano'ya transfer oldu. Falcao, Galatasaray ile sözleşmesini karşılıklı anlaşma sonucu feshedip serbest kalmıştı.

Rayo Vallecano, 35 yaşındaki Kolombiyalı yıldızı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Galatasaray'a 2019-20 sezonu başında gelen ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklentileri karşılayamayan Falcao, tüm kulvarlarda çıktığı 43 maçta 20 gol atmıştı.

Kolombiya Milli Takımı formasını 91 kez giyen Falcao, daha önce River Plate, Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United ve Chelsea takımlarında oynadı.

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