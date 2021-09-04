'Filenin Sultanları' Hollanda'yı yenerek Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

2021 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Sırbistan'a yenilerek final şansını kaçıran Filenin Sultanları, üçüncülük için çıktığı maçta Hollanda'yı 3-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

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2021 Avrupa Şampiyonası'nın üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 yenen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı bronz madalyanın sahibi oldu.

Voleybolcular Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan maçın ilk iki setinde çok hızlı ve yüksek bir performans sergiledi. Üçüncü setin başlarında üstünlüğü Hollanda'ya kaptıran milli takım, mücadeleyi bırakmayarak arayı kapattı ve seti almayı başardı.

Set sonuçları; 1. set: Türkiye 25-20 Hollanda 2. set: Türkiye 25-19 Hollanda 3. set: Türkiye 25-23 Hollanda

A Milli Voleybol Takımı Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonadaki ilk maçında Romanya'yı 3-1, Ukrayna'yı set vermeden 3-0, 8'li finallerde Çekya'yı 3-1- ve, çeyrek finalde ise Polonya'yı yine set vermeden 3-0 yenmişti.

Altın madalya mücadelesi yarı finalde Hollanda'yı 3-1 yenen İtalya ile "Filenin Sultanları"nı 3-1 yenen Sırbistan arasında oynanacak.

Kaptan: Türk halkı, iyi ki varsınız

Filenin Sultanları'nda Kaptan Eda Erdem Dündar, bronz madalya kazandıkları Hollanda maçı sonrası yaptığı açıklamada, madalya ile bitirdikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Turnuva boyunca büyük destek gördüklerini belirten Eda Erdem, "4 aydır çalışıyoruz. Dolu dolu 4 ay geçirdik. Güzel bitirmemiz gerekiyordu. Sırbistan yenilgisinden sonra iyi toparladık. Çünkü bize madalya ile bitirmek yakışırdı. Bugün daha istekli olan taraf bizdik. Herkesin emeğine sağlık. Türk halkı, iyi ki varsınız. Bizi inanılmaz desteklediniz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. 2022 yazında görüşmek üzere, kendinize iyi bakın." diye konuştu.