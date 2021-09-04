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Bursa'da ev sahibi, evinde izinsiz kalan kişi tarafından öldürüldü

Bursa'da ev sahibi, evinde izinsiz kalan kişi tarafından öldürüldü

BURSA'da, kendine ait metruk evde izinsiz kalan kişi tarafından bıçaklanan Fikret Altınsoy (60), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Altunsoy’un yaralanan yeğeni Ali Burcan’ın (22) tedavisi sürüyor.

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Olay, dün saat 21.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Fikret Altınsoy, 3 yıl önce Hamdi Sokak'taki evinden taşındı. Uzun süredir boş olan evden sesler duyan komşuları, durumu Altınsoy’a bildirdi.

Yeğeni Ali Burcan ve yine bir yakını ile evi kontrol etmeye giden Fikret Altınsoy, burada bir kişi ile karşılaştı. Altunsoy, burada kaldığı belirlenen kişiden çıkmasını isteyince tartışma çıktı.

Şüpheli, bıçakla Altınsoy ile yeğeni Burcan'ı yaraladı. Şüpheli kaçarken, durumu fark eden mahalleli polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fikret Altınsoy, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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