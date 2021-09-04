Pandemide göç artışta! İzmir yüzde 148 göç aldı! İstanbul ve Ankara'dan büyük kaçış!

Salgın kısıtlamaları ve evden çalışma modeli, vatandaşları sahillerde yaşamaya yöneltti. Büyükşehirlerden kaçış var.

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İstanbul’dan dışarıya göç hareketi yüzde 24 arttı. Ankara’daki artış ise yüzde 87’yi buldu. İzmir’e göç, geçen döneme göre yüzde 148 yükseldi.

Türkiye'de küresel salgın Kovid-19 ile birlikte başlayan kısıtlamalar ve evden çalışma sistemiyle vatandaşlar sahil bölgelerine akın etti. Kiralık yazlıkların yoğun talep gördüğü bu dönemde satışlar da hareketlendi. Armut.com'un evden eve nakliye şirketi RahatTasin.com, bu hareketliliği inceledi. 6 ayda bir düzenli olarak yayınlanan Türkiye Taşınma Dosyası'nın 1 Ocak-31 Temmuz tarihleri arasındaki verilerine göre, 2021'in 3. çeyreğinde taşınma hareketliliği, pandemi sebebiyle düşüş yaşayan 2020'nin 3. çeyreğini ilk aydan yakalamış durumda.

Sabah'tan Seda Tabak'ın haberine göre, pandeminin getirdiği kısıtlamalar sebebiyle geçen sene düşüş yaşayan taşınma hareketliliği bu sene yükselişe geçti. En çok taşınmanın yaşandığı şehirler İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Antalya, Muğla ve Tekirdağ illerindeki yükseliş öne çıktı.

İstanbul'dan dışarıya göç hareketi bir önceki döneme göre yüzde 24 artış gösterdi. Ankara'da ise yüzde 87'lik artış oldu. İzmir ise geçen döneme göre yüzde 148 daha fazla göç aldı. Bu dönem Antalya'ya doğru artan göçler dikkat çekti. Antalya geçtiğimiz döneme göre yüzde 78 daha fazla göç alarak 3 büyük ilin gözdesi oldu.