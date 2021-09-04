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Galatasaray, Gedson Fernandes için yeniden atağa kalktı!

Galatasaray, Gedson Fernandes için yeniden atağa kalktı!

Galatasaray'ın Gedson Fernandes ısrarı sürüyor. Sarı-kırmızılılar, Portekizli futbolcuyu kadrosuna katmak için Benfica'yla yeniden görüşmelere başladı.

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Galatasaray transferin bitmesine sayılı günler kala Gedson Fernandes için bir kez daha atak yaptı. Sarı-kırmızılılar, Benfica'ya Portekizli futbolcu için yaptığı teklifi çift hanelere çıkardı.

Portekizli yetkililerden kolaylık bekleniyor
Sabah'ın haberine göre; Benfica ile pazarlıklara yeniden başlayan Galatasaray, Fernandes için bonuslarla beraber 10 milyon Euro teklif edecek. Fatih Terim, 22 yaşındaki oyuncunun takıma kazandırılmasını istiyor. İlk 11'e giremediği için Benfica'da mutsuz olan 22 yaşındaki orta saha da Galatasaray'a dönmek istiyor ve Portekizli yetkililerden kolaylık bekliyor. Gedson Fernandes'in Benfica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek.

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