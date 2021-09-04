Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener'e tepki: Yolun açık olsun!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nu geçmişte yaptıklarıyla eleştiren Erdoğan, İYİ Parti Lideri Akşener'e de manidar tepki gösterdi. Erdoğan, 'Meral Hanım yolun açık olsun' diye konuştu.

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AK Parti Rize Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişteki icraatlarını sayıp sonuna da 'kimdi bu? Bay Kemal' ifadesini ekledi.

"Kimdi bu? Bay Kemal"

Erdoğan, "Adeta teröriste canlı kalkan olanları gördük. Kimdi bu? Anamuhalefetin başı. 15 Temmuz'da tankların arasından kaçanları, kontrollü darbe diyenleri gördük. Kimdi bu? Bay Kemal" dedi.

CHP'nin; ekonomiyi sendeletmek için girişimlerde bulunduğunu, IMF komiserleriyle görüşme yaptıklarını söyleyen Erdoğan, "3 günlük siyasi çıkarları için çiğnenmedik değer bırakmadılar" ifadesini kullandı.

"Meral Hanım yolun açık olsun"

Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'na 'Fatih' yakıştırması yapan Merak Akşener'e de tepki göstererek "İstanbul'da "Zulüm 1453'te başladı" diyenlerle nasıl birlikte yürüyorsun Meral Hanım? Bunlarla birlikte nasıl oluyorsun? Meral Hanım yolun açık olsun" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Kuruluşundan itibaren AK Parti'yi bağrına basan tüm kardeşlerimize şahsım ve teşkilatımız adına şükranlarımı sunuyorum. Milletvekilinden belediye başkanlarına kadar her kademedki kardeşlerime teşekkür ediyorum. Rabbim kardeşliğimizi, birliğimizi daim etsin. Rabbim muhabbetimizi ve dayanışmamızı daim kılsın.

Siz bizi hiç mahcup etmediniz. Biz de size ve Rize'ye mahcup olmadık, olmayacağız. Nasıl Rize bizi yarı yolda bırakmadıysa, biz de Rizeli kardeşlerimizin emanetine halel getirmedik, getirmeyeceğiz. Rize'ye olan minnet borcumuzu yeni eserlerle ödemeyi sürdüreceğiz. Yeni eserlerin temel atma heyecanını birlikte yaşadık. Durmak yok yola devam. Şehrimize kazandırdığımız tüm bu eserlerin Rize'ye hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere canı gönülden teşekkür ediyorum.

"20 yıldır alnımız ak başımız dik bir şekilde yürüyoruz"

Geçen ay partinin kuruluşunun 20. yılını geride bıraktık. 20 yıldır alnımız ak başımız dik bir şekilde yürüyoruz. Bu süreçte nelerle karşılaştığımızı, bu salonda bulunan partimizin emektarları gayet iyi biliyor. Gazete küpürleri üzerinden partimizi kapatmaya çalıştılar. Cumhuriyet mitingleri adı altında darbe çağrısı yaptılar. Terör örgütlerini üzerimize salarak ülkemizi kaosa sürüklemeye çalıştılar.

Gezi olayları ile ülkemizi karıştırmaya çalıştılar. 15 Temmuz'da darbe yapmaya çalıştılar. Ekonomiden, çukur eylemlerine kadar envaye çeşit saldırıyla karşı karşıya kaldık. Hepsinin üstesinden geldik. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle tüm oyunları bozduk.

"Kimdi bu? Bay Kemal... Bu da Bay Kemal idi"

Gezi olayları sırasında esnafın malını mülkünü yakanları baş tacı edenleri gördük. Milli iradeye yönelik bürokratik darbe girişiminde, FETÖ'cülerin avukatlığını yapanları gördük. Adeta teröriste canlı kalkan olanları gördük. Kimdi bu? Anamuhalefetin başı. 15 Temmuz'da tankların arasından kaçanları, kontrollü darbe diyenleri gördük. Kimdi bu? Bay Kemal. Doğu Akdeniz'de destek vermek yerine Yunan gazetesine manşet verenleri gördük. Bu da Bay Kemal idi.

"Ekonomimizi sendeletmek için yatırımcıları ürkütenleri, yurt dışındaki mahfillere ülkemizi şikayet edenleri gördük. Lobilerde IMF komiserleriyle görüşenleri gördük. Kimdi bu? Bay Kemal'in ekipleri. İnsanlarımızı kışkırtanları gördük. Bunların başında CHP vardı. Yalan terörü vardı."

"Aynı zihniyet geçmişten bugüne çizgisini bozarak devam etti. Herkesin sözcülüğüne soyundular. 3 günlük siyasi çıkarları için çiğnenmedik değer bırakmadılar. Ama memleketin ve mazlumların yanında saf tutmadılar.

Çukur eylemlerinde teröristlere gösterdikleri sempatinin üçte birini Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelere göstermediler.

"Hiçbir konuda yerli ve milli bir duruş sergilemediler"

Kılıçdaroğlu, evlat nöbetindeki anneleri bir kez bile ziyaret etmedi. Annelere sahip çıkmadılar. Sadece Diyarbakır annelerinin meselesinde değil, ülkemizin geleceğini ilgilendiren hiçbir konuda yerli ve milli bir duruş sergilemediler. Ankara'dan İstanbul'a yürürken, terörden mahkum olan insanlarla birlikte oldular. Karşımızda, iktidara muhalefetle millete muhalefeti karıştıran mankurtlaşmış bir zihniyet var.

"Bu oyunu bozmayı adlediyoruz"

Esasında bu zihniyet en büyük zararı, insanımızın ufkunu karartarak siyaset müessesesine veriyor. CHP bir truva atı misali siyaset kurumunu içeriden çökertmeye çalışıyor. Son dönemde yürütülen yalan, çarpıtma kampanyalarının amacı, 2023'e giden süreçte siyaset dışı aktörlere yol açmaktır. CHP kimlerin akıldanelik yaptığını, bu karanlık senaryoyu kimsenin yazdığını birçok CHP'li dahil ikrar ediyor. Bu oyunu bozmayı AK parti ve Cumhur İttifakı olarak görev adlediyoruz. Biz insanlığımızın gereği olarak mazlumlara sahip çıkıyoruz. Birileri yeni senaryolar peşinde koşarken biz 84 milyonun birlik ve beraberliğini savunuyoruz."

Meral Hanım yolun açık olsun İstanbul'da "Zulüm 1453'te başladı" diyenlerle nasıl birlikte yürüyorsun Meral Hanım? Bunlarla birlikte nasıl oluyorsun? Dolmabahçe Sarayı'nın makam olarak kullandığımı yerde tam karşı duvarına "Zulüm 1453'te başladı" diye yazan gezicilerdi. İşte sen bu gezicilerle birliktesin Meral Hanım. Yolun açık olsun.

Biz yolumuzu iyi belirledik. Bizim yolumuz onların gittiği yol değil. Biz gayretimizin neticesini Allah'tan aldık. Ayasofya açıldı ve sahiplerine kavuştu.

"Rize-Artvin Havalimanı bu yıl sonu açılacak"

Şimdi önümüzde Rize-Artvin Havalimanı var. Havalimanının açılışını bu yıl sonuna kadar bitireceğiz. Ve bu yıl sonu inşallah havalimanımızın açılışıyla artık Rize 25 dakikaya düşüyor. Artvin aynı şekilde 30-35 dakika sürmek suretiyle... O aradaki tüneller, bunlar nasıl oldu, nasıl yapıldı? Bunları Artvinli kardeşlerimize özellikle söylüyorum. O dağları nasıl deldik, neden deldik? Artvinli kardeşlerimizi sıkıntısız gitsinler diye o dağları deldik. O tünelin adı Cankurtaran Tüneli. Binali Bey'in de o tünelde çok emeği var. Yapılmaz, yapılamaz denilen o dağları deldik. Biz Ferhat'ız. Siz Şirin. Ferhat'a dağları delmek yakışır. Cankurtaran Tüneli'ni böyle yaptık.

"Terör örgütlerinin kamplarını basıp tepelerine biniyoruz"

Birilerinin aklı taştan öteye geçemezken, biz akıncılarla harp tarihini yeniden yazıyoruz. Sınırlarımızın ötesinde terör örgütlerinin bütün kamplarını basıyor ve tepelerine biniyoruz. Maruz kaldığımız onca saldırıya rağmen hedefimizden asla taviz vermiyoruz. Bundan sonra da mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Milletimizle olan bağlarımızı sürekli canlı tutmamız lazım. Vatandaşlarımız ilk olarak AK Partili kadroları karşılarında görmelidir. Rize'de nereye gidersek gidelim, AK Partili kadroları gördük, görüyoruz demeli. Derdini, tasasını, sevincini vatandaşımız ilk, bizim ile paylaşmalı.