Yunanistan, aşı olmayan 7 bin sağlık çalışanını görevden uzaklaştırdı

YUNANİSTAN Sağlık Bakanı Thanos Plevris, koronavirüs aşısı yaptırmayan 6 bin 412 sağlık çalışanı ve 500 ambulans görevlisinin geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

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Yunanistan’da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına aşı olmaları için verilen süre 1 Eylül'de doldu. Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris Meclis'te yaptığı konuşmada, koronavirüs aşısı yaptırmayan 6 bin 412 sağlık çalışanının ve 500 ambulans görevlisinin görevden uzaklaştırıldığını ifade etti.

Plevris, görevden uzaklaştırılan 6 bin 412 sağlık çalışanından 5 bin 594'ünün hastanelerde, 818'inin ise ilk derece sağlık kuruluşlarında çalıştığını söyledi.

Zorunlu aşılama uygulamasının etkisini gösterdiğini belirten Bakan Plevris, "Zorunlu aşılama başlamadan önce sağlık sisteminde aşısızlar için çift haneli ve daha fazlasına ulaşan yüzdelerden bahsediyorduk" dedi.

"Oran yüzde 35'ten yüzde 87'ye"

Plevris ayrıca, zorunlu aşı uygulaması sonucu bir hastanede aşılı çalışan oranının yüzde 35'ten yüzde 87'ye çıktığını vurguladı. 10 binden fazla sağlık çalışanının görevden alınmasına hazırlıklı olduklarını dile getiren Plevris, önümüzdeki hafta, aşının ilk dozunu olan sağlık çalışanlarının işe dönmeleri için yeni bir tarihin belirleneceğini kaydetti.

Sağlık sisteminin kötüleşmesinden endişe duyuluyor

Kamu Hastanesi Çalışanları Federasyonu (POEDIN), uzmanların yeni bir korona virüs dalgasını beklediği kış mevsiminden önce, hali hazırda zayıf durumdaki sağlık sistemi için görevden uzaklaştırılanların son derece gerekli olduğunu savundu.

Koronavirüs vakalarının arttığı bu dönemde sağlık birimlerinin daha da zayıflamasından korkuluyor. Yunanistan'da korona virüse karşı tamamen aşılananların oranı yüzde 53'ü geçti.