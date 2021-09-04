Fenerbahçe, Crespo'nun transferini duyurdu!

Fenerbahçe, 24 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo için transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.

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Fenerbahçe, Estoril Praha forması giyen 1996 doğumlu orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, GD Estoril Praia Kulübü’nde forma giyen Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlamıştır. 1996 doğumlu orta saha oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 5 Eylül Pazar günü (yarın) İstanbul’a gelecektir." denildi.

Geçen sezon Portekiz 2. Ligi'nde 30 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Crespo, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor.