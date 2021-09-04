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Gümüşhane'den ayrılmak isteyen 2 köyde yapılan referandumdan "evet" oyu çıktı

Gümüşhane'den ayrılmak isteyen 2 köyde yapılan referandumdan "evet" oyu çıktı

GÜMÜŞHANE'de ayrılıp başka bir ile bağlanmak isteği nedeniyle halk oylaması kararı alınan Günyüzü ve Üçtaş köylerinde yapılan seçimde, vatandaşların çoğu ayrılma yönünde "evet" oyu kullandı.

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Kürtün ilçesine bağlı Günyüzü ve Üçtaş köyleri muhtarlıklarının, Gümüşhane'den ayrılarak sınırları bulunan Giresun'un Doğankent ilçesine bağlanma talepleri üzerine İl İdare Kurulu, 4 Eylül'de ilgili köylerde seçim kararı aldı.

Kararın ardından bugün Üçtaş ve Günyüzü'nde yaşayan vatandaşlar, köylerdeki okullarda kurulan sandıklarda "evet" ve "hayır" pusulalarıyla oy kullandı.

Sabah saatlerinde başlayan ve 17.00'de sona eren oy verme işleminin ardından Günyüzü köyündeki sandıklardan resmi olmayan verilere göre 272 "evet", 196 "hayır" oyu çıkarken 4 oy ise geçersiz sayıldı. 

Üçtaş köyünde ise 474 kişi "evet", 33 kişi "hayır" oyu verirken 13 oy geçersiz sayıldı.

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