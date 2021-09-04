Show Tv Güldür Güldür'den bol kahkahalı yeni sezon çekimi

9. sezon hazırlıkları tam gaz devam eden Güldür Güldür ekibi, yeni sezon afiş ve jenerik çekimleri için toplandı. Birbirlerini çok özlediklerini söyleyen ekip çekimi kahkahalar eşliğinde tamamladı. Güldür Güldür Show, sezonun yeni transferleri ve sürprizleri ile izleyicisiyle kavuşmak için gün sayıyor.