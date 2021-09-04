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Ronaldo formaları rekor kırdı

Ronaldo formaları rekor kırdı

Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a yıllar sonra geri dönen Cristiano Ronaldo, İngiltere'de fırtınalar estirirken kısa sürede kulübün kasasına büyük kazanç sağladı.

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2003-2009 yılları arasında formasını giydiği Machester United'a yıllar sonra geri dönme kararı alan ve 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Ronaldo, futbol dünyasında büyük sükse yarattı.

Juventus'tan ayrılarak United'a geri dönen ve 7 numaralı formayı bir kez daha terletecek olan Ronaldo, İngiliz taraftarları sevindirirken kulübün kasasını da şimdiden doldurmaya başladı.

Portekizlinin 7 numaralı forması büyük rağbet görürken forma satış mağazalarının önünde uzun kuyruklar oluştu.

İngiliz taraftarlar, 36 yaşındaki yıldızın formasını alabilmek için birbirleriyle yarışırken kısa süre içerisinde on binlerce forma satıldı.

Manchester United'ın, 12 saat içinde Ronaldo'nun 7 numaralı formasının satışından 32.5 milyon sterlin (yaklaşık 375 milyon TL) gelir elde ettiği belirtildi.

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