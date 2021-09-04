Bir ilk oldu! Selçuk Bayraktar, liselilerin ürettiği elektrikli araçları tek tek inceledi

TÜBİTAK tarafından düzenlenen ’Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nda bu yıl üniversite öğrencilerinin yanı sıra ilk defa lise öğrencileri de yarıştı. Selçuk Bayraktar, "Türkiye'nin en büyük ödüllü yarışması TEKNOFEST ama en büyük ödül o değil. Toplumun bu gençlerin yaptığı işleri görüp, ’Aferin evladım. Sen bu işlerin en iyisini yapacaksın ve ülkemizi en iyi yere getireceksin’ demesi en büyük ödül" diye konuştu.

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Körfez Yarış Pistinde yapılan Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarını, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ile çok sayıda vatandaş izledi.

Yarışlarda üniversite ve lise öğrencileri kıyasıya mücadele etti. Üniversite ve lise kategorilerindeki yarışlar yarın son bulacak.

"Geleceğimiz ve ülkemizin elektrikli araçlarını tasarlayacaklar"

Bu yıl yapılan yarışların iddialı olduğunu söyleyen Selçuk Bayraktar, "TEKNOFEST her yıl bir rüzgar gibi bir mevsim gibi gelip tüm atmosferi değiştiriyor. 1 yıldır hazırlanıyordu gençlerimiz. İlk defa liseler yarışıyor. Onlar da ayrı bir renk katıyor. Bu yıl iddialı yarışmalardan bir tanesi. Burada elektrikli bir araç tasarlamanız gerekiyor." dedi.

Bayraktar, "İşin içine girenler ne kadar zor ve teknik bir konu olduğunu yapanlar biliyor. Dünyada en önemli dönüşüm elektrikli ve akıllı araçlar. Geleceğimiz ve ülkemizin elektrikli araçlarını tasarlayacaklar. Gençler bir yandan buna hazırlanmış oluyorlar. 35 alanda farklı yarışmamız var. 200 bin öğrenci başvuruyor. Bio teknolojiden, sağlık, yapay zeka, çevre teknolojilerinden elektrikli arabalardan İHA'lara kadar yarışma platformu TEKNOFEST" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin en büyük ödüllü yarışması olduğunu belirten Bayraktar, şöyle devam etti: "Ülkemiz sadece SİHA, İHA'lar da değil diğer tüm teknolojik alanlarda dünyada liderlik yapacak. Ülkemiz en ileri düzeyde teknolojik ürünler yaparak geliştirsin ve bayrağımızı yukarılara çeksin. Dünyada bakıyorsunuz bugün en dev teknoloji şirketlerinin bile hepsinin temelinde ufacık garaj girişimleri olduğunu görüyorsunuz. Buradaki en büyük sermaye insan."

"Dev fabrikalar, dev araziler büyük sermaye değil. İnsanın fikri, donanımı, hayalleri en büyük değer yaşadığımız bilgi çağında. Genç yaşta insanların başarı şansı artıyor. 7 milyon liralık bu yarışmalarda malzeme ve teknik destek veriliyor. 5 milyon da yarışmaların ödülü var."

"Türkiye'nin en büyük ödüllü yarışması TEKNOFEST ama..."

"Türkiye'nin en büyük ödüllü yarışması TEKNOFEST ama en büyük ödül o değil. Toplumun bu gençlerin yaptığı işleri görüp, ’Aferin evladım. Sen bu işlerin en iyisini yapacaksın ve ülkemizi en iyi yere getireceksin’ demesi en büyük ödül" diye konuştu.