'Ona minnet borçluyum' diyen Kibariye'ye Seda Sayan'dan büyük jest

Psikolog Gökhan Çınar'ın sunumuyla yayınlanan 'Paylaş Benimle'nin bu haftaki konuğu Kibariye oldu. Üç gün üst üste programda yer alan Kibariye, çocukluğu, gençliği ve pek bilinmeyen aile yaşamını anlattı. Kibariye, programın üçüncü gününde Seda Sayan itirafıyla gündem oldu. Seda Sayan ile bir dönem aynı evde yaşadıklarını ve Sayan'ın kendisini adeta çekip çevirdiğinden bahsetti. Ekranların önünde Seda Sayan'ın kendisine olan emeğini güzel ifadelerle anlatan Kibariye'ye, eski dostu Sayan, çok duygulandıran bir hediye gönderdi.