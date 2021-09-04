'Ona minnet borçluyum' diyen Kibariye'ye Seda Sayan'dan büyük jest
TV8'de yayınlanan 'Paylaş Benimle' programına konuk olan şarkıcı Kibariye, gençlik yıllarından ve yaşadığı zor dönemlerden bahsetti. Geçmişte Sayan ile aynı evde yaşadıklarını anlatan şarkıcı, meslektaşının kendisine çok yardımcı olduğunu anlattı. Bu duygulu ifadelerin üzerine Seda Sayan, Kibariye'ye büyük bir jest yaptı ve konserine bir armağan gönderdi.
Psikolog Gökhan Çınar'ın sunumuyla yayınlanan 'Paylaş Benimle'nin bu haftaki konuğu Kibariye oldu. Üç gün üst üste programda yer alan Kibariye, çocukluğu, gençliği ve pek bilinmeyen aile yaşamını anlattı. Kibariye, programın üçüncü gününde Seda Sayan itirafıyla gündem oldu. Seda Sayan ile bir dönem aynı evde yaşadıklarını ve Sayan'ın kendisini adeta çekip çevirdiğinden bahsetti. Ekranların önünde Seda Sayan'ın kendisine olan emeğini güzel ifadelerle anlatan Kibariye'ye, eski dostu Sayan, çok duygulandıran bir hediye gönderdi.
Sayan, Kibariye'nin konserine, Gökhan Çınar'ın da programda yayınladığı bir fotoğrafı çerçeveleterek gönderdi. Kibariye bu özel jest karşısında çok duygulandı.
İşte Kibariye ve Seda Sayan'ın birlikte yaşadıkları yıllardan o fotoğraf...
Bir abla gibi yönlendirip, koruyup kollamış...
Sahne hayatına başladığı dönemleri anlatan Kibariye, Seda Sayan ile aynı yerde çalıştıklarını ve bir dönem aynı evde yaşadıklarını, Sayan'ın kendisinin kazandığı paradan kalacağı eve kadar kendisini yönlendirdiğini söyledi.