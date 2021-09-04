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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı tebrik etti

Filenin Sultanları'nı Avrupa üçüncülüğünden ötürü tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Son ana kadar mücadeleyi bırakmayan Filenin Sultanları’na tüm Türkiye adına şükranlarımı sunuyorum' dedi.

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5'te 5 ile gruptan lider çıkan, son 16'da Çekya'yı, çeyrek finalde ise Polonya'yı geçen Filenin Sultanları, yarı finalde Sırbistan engelini aşamamıştı. Giovanni Guidetti'nin ekibi, üçüncülük maçında ise Hollanda'yı 3-0 yendi ve bronz madalyayı kazanmayı başardı.

Avrupa üçüncüsü olan Filenin Sultanları'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"CEV 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda bronz madalya kazanarak bizleri gururlandıran A Millî Kadın Voleybol Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Son ana kadar mücadeleyi bırakmayan Filenin Sultanları’na tüm Türkiye adına şükranlarımı sunuyorum."

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