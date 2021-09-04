Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı tebrik etti

Filenin Sultanları'nı Avrupa üçüncülüğünden ötürü tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Son ana kadar mücadeleyi bırakmayan Filenin Sultanları’na tüm Türkiye adına şükranlarımı sunuyorum' dedi.

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5'te 5 ile gruptan lider çıkan, son 16'da Çekya'yı, çeyrek finalde ise Polonya'yı geçen Filenin Sultanları, yarı finalde Sırbistan engelini aşamamıştı. Giovanni Guidetti'nin ekibi, üçüncülük maçında ise Hollanda'yı 3-0 yendi ve bronz madalyayı kazanmayı başardı.

Avrupa üçüncüsü olan Filenin Sultanları'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"CEV 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda bronz madalya kazanarak bizleri gururlandıran A Millî Kadın Voleybol Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Son ana kadar mücadeleyi bırakmayan Filenin Sultanları’na tüm Türkiye adına şükranlarımı sunuyorum."