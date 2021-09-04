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Rıdvan Dilmen: Bizi niye verem ettin hocam

Rıdvan Dilmen: Bizi niye verem ettin hocam

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 5. maçında ilk yarıyı 0-0 beraberlikle tamamladı. İlk yarıdaki oyunu değerlendiren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen çarpıcı ifadeler kullandı.

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A Milli Takım'ın Cebelitarık karşılaşmasının ilk yarısındaki kötü performansı sonrası ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Şenol Güneş'i sert eleştirdi. Deneyimli teknik direktörün kadro tercihine tepki gösteren Dilmen, "Rakip takım, Avrupa'nın en zayıf takımı dedi"

Rıdvan Dilmen'in Cebelitarık maçının ilk yarısı için değerlendirmeleri şöyle:

"Yahu canım hocam, Efecan yerine Cengiz, ortaya Hakan, forvete Halil'i alacaksın. Baştan yap da ikinci yarı dinlensin çocuklar. İnat etmezse Cengiz ve Hakan'ı sokacak. Bu maçta gerekirse sol bek Yusuf Yazıcı'yı oynat. Sen hata yaparsan pozisyona girebilirler çünkü.

"Penaltı gol olsa biraz daha rakibin direnci azalacaktı"
Gol yemedikçe rakip daha fazla direnç gösteriyor. Penaltı gol olsa biraz daha rakibin direnci azalacaktı. Rakip takım, Avrupa'nın en zayıf takımı. İlk 48 dakikada golümüz yok. Bir de Uğurcan'ın üzerine vurdukları pozisyon vardı.

48 dakika bizi niye verem ettin hocam! Boşu boşuna 22.30'a kadar geçen bir zaman var."

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