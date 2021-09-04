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Meral Akşener'den "Sen gezicilerle berabersin" diyen Erdoğan'a yanıt

Meral Akşener'den "Sen gezicilerle berabersin" diyen Erdoğan'a yanıt

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize'deki konuşmasında kendisi hakkında "Zulüm 1453'te başladı diyen gezicilerdi. Meral Hanım, işte sen bu Gezicilerle berabersin. Yolun açık olsun" ifadesi kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Rize'deydi. Partisinin Genişletilmiş İl Danışma Kurulu toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı, konuşmasında İYİ Parti lideri Meral Akşener'den de bahsetti. Erdoğan'ın "Dolmabahçe Sarayı'nın karşı duvarına "zulüm 1453'te başladı" diye yazan Gezicilerdi. Meral Hanım, işte sen bu Gezicilerle berabersin. Yolun açık olsun" ifadelerine Akşener'den yanıt gecikmedi.

"1453 işgaldir demeye dilleri varmaz"
Akşener, Türk milletinin hiçbir derdinin 1453'ü işgal olarak tanımlamayacağını belirterek, "Sayın Erdoğan, sana filenin sultanlarına destek olmak için geldiğim Belgrad'dan sesleniyorum. Duydum ki bana sallamışsın, iftirada bulunmuşsun. Bak sayın Erdoğan, kendisini bu aziz millete ait hisseden hiç kimse, sehven bile olsa 1453'ü işgal olarak tanımlayamaz. Zulüm 1543'de başladı diyemez, demeye dili varmaz" dedi.

"Milletimle beraber yürüyorum"
Akşener, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Aynı senin bakanlığının yaptığı gibi, şayet derse de benimle yol yürümeye devam edemez. En iyi sen biliyorsun ki ben bu milletin evladıyım. Sadece ve sadece milletimle beraberim. Milletimle yürüdüğüm sürece yolum da bahtım da açık olsun. Artık milleti bölme taktiklerin tutmuyor. Biz milletimizle olan birlik ve beraberliğimize ilk günkü inançla devam ediyoruz. Sen buna engel olamayacaksın.

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