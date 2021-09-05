PCR testi zorunlu hale geldi! 'Ver parayı al testi' sahtekarlığı başladı

6 Eylül Pazartesi’den (yarın) itibaren COVID-19 aşısı olmayan kişiler; konser, sinema, tiyatro gibi toplu etkinliklere katılmak, şehirlerarası uçak, tren, otobüs yolculuğu yapabilmek için ‘negatif sonuçlu PCR testi’ ibraz etmek zorunda. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek'ten endişelendiren açıklama geldi.

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Pazartesi’den itibaren COVID-19 aşısı olmayan kişiler; konser, sinema, tiyatro gibi toplu etkinliklere katılmak, şehirlerarası uçak, tren, otobüs yolculuğu yapabilmek için ‘negatif sonuçlu PCR testi’ almak zorunda. Aşıya olan ilgiyi artırmak için hayata geçirilen yeni uygulama sahtekarları da harekete geçirdi. PCR testinin sahtesini yapmak mümkün mü? Mümkün!.. Bunu söyleyen de Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek oldu.

Parayı veriyorsun istediğin sonucu alıyorsun

Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, gözüyle görmediğini ancak benzer duyumlar aldığını belirterek Hürriyet'e şu açıklamayı yaptı: “1.5 yıldır merdiven altı tabir edilen bazı yerlerde, sahte PCR raporları verildiğini duyuyoruz. Parasını veriyorsun, istediğin sonucu alıyorsun."

Test sahtekarlığını durdurmak için...

"Pazartesi’den itibaren başlayacak uygulama bu dolandırıcıların ekmeğine yağ sürebilir, çoğalabilirler. O nedenle bu işin bazı kriterleri olmalı. Bakanlığımızca akredite yerler belirlenebilir; ‘Devlet kurumları ile belirtilen yerler dışında alınan PCR testleri kabul edilmiyor’ denilebilir.”

Kalpazanlık yapanlar, sahte kimlik basanlar...

Prof. Dr. Bengi Başer de sahte PCR testi yapıldığı duyumlarını doğrulayarak şunları söyledi: “Hiç test yapmadan negatif sonuç yazan yerler oluyormuş. Kalpazanlık yapıyorlar, sahte kimlik yapıyorlar. Bunu mu yapamayacaklar? Bu nedenle en başından beri aşı zorunlu olsun diyoruz ya. Böyle sahtecilikleri engellemek, okullarımız da yüz yüze eğitimi devam ettirmek, sosyal yaşantımızı sürdürmek için aşı olmazsa olmaz."

Sahteciliğe karşı çok ciddi cezalar getirilsin

"Sahteciliği önlemek adına ciddi yaptırımlar uygulanmalı. Rapor sadece Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı, özel mühürlü yerlerden alınabilmeli. ABD’de mesela okul bahçelerinde mobil laboratuvarlar var. Orada test yaptırmadan okul bahçesine adım atamıyorsunuz. Bu da örnek olabilir.”