Yeni dönem başladı! Aşı olmayana hayat artık zor: Eğitim, sinema, tiyatro, seyahat...

Türkiye'de bugün itibariyle koronavirüsle mücadelede yeni bir dönem başladı. Hiç aşı yaptırmayanlar ya da tek doz aşı yaptıranlar için hayat biraz daha zorlaşacak. Aşısız ya da eksik aşılı kişiler belli mekanlara girmek ve seyahat etmek için PCR testi yaptırmak zorunda kalacak. HES kodu uygulaması güncellendi. İşte yeni dönemin yeni kuralları....