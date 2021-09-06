Yeni dönem başladı! Aşı olmayana hayat artık zor: Eğitim, sinema, tiyatro, seyahat...
Koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni bir döneme geçildi. Aşısız veya aşısı tamamlanmamış kişiler için PCR testi uygulaması başladı. Bu kişiler seyahat etmek veya sosyal etkinliklere katılmak istediklerinde negatif test göstermek zorunda olacak. İşte bugün başlayan yeni dönemin yeni kuralları...
Türkiye'de bugün itibariyle koronavirüsle mücadelede yeni bir dönem başladı. Hiç aşı yaptırmayanlar ya da tek doz aşı yaptıranlar için hayat biraz daha zorlaşacak. Aşısız ya da eksik aşılı kişiler belli mekanlara girmek ve seyahat etmek için PCR testi yaptırmak zorunda kalacak. HES kodu uygulaması güncellendi. İşte yeni dönemin yeni kuralları....
Covid-19 salgınında alınan tedbirler kapsamında yeni bir dönem başlıyor. Aşı olmayan ya da hastalığı geçirmemiş olanlardan, okul, sinema, tiyatroya girişlerde ya da şehirlerarası toplu taşıma kullanırken negatif PCR test sonucu istenecek. Kural, 18 yaş üstü için geçerli olacak.
HES uygulaması güncellendi
Hayat Eve Sığar uygulaması güncellendi. Artık HES kodlarında, kişilerin hastalığı geçirip geçirmediği ve son 48 saat içerisinde negatif PCR testi olup olmadığı görülebilecek.
Risksiz kişilerin kodunda "Toplu etkinliklere katılabilir ve şehirlerarası ulaşım araçlarında seyahat edebilir" ifadesi yazacak.