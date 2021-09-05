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MİT Başkanı Hakan Fidan'dan 'tarihi' görüşme! Esad yönetimiyle en üst düzey temas

MİT Başkanı Hakan Fidan'dan 'tarihi' görüşme! Esad yönetimiyle en üst düzey temas

Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ve Suriye Ulusal Güvenlik Başkanı Ali Memlük arasında Irak’ın başkenti Bağdat’ta tarihî bir görüşme gerçekleştirilecek. İddia ilk olarak Iraklı güvenlik unsurlarına yakın kaynaklar tarafından ortaya atıldı. Türkiye gazetesi yetkili isimlerin iddiaları doğruladığını haberleştirdi.

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MİT Başkanı Hakan Fidan çok kritik bir görüşmeye daha imza atıyor. Suriye'deki Beşar Esad yönetimiyle bir süredir en alt seviyede ve aracılar vasıtasıyla görüşen Türkiye, MİT Başkanı Hakan Fidan'la yeni bir adım daha atıyor. Hakan Fidan, mevkidaşı Suriye Ulusal Güvenlik Başkanı Ali Memlük ile baş başa görüşecek. 

Irak’ın başkenti Bağdat’ta gerçekleştirilecek tarihî görüşmeye ilişkin ilk iddia Iraklı güvenlik unsurlarına yakın kaynaklar tarafından ortaya atıldı. Türkiye gazetesi ise yetkili isimlerin iddiaları doğruladığını haberleştirdi.

ABD'nin çekileceğini açıklamasından sonra...

Hakan Fidan ve Ali Memlük arasındaki görüşme, ABD’nin bölgedeki varlığı ve çekileceği yönünde yapılan açıklamalar açısından da kritik önem taşıyor. Türk ve Suriye istihbarat birimlerinin en yetkili iki ismi en son 2020 yılı ocak ayında Moskova’da bir araya gelmişti.

Diplomasi ve siyaset kanallarını yeniden aktif hale getirecek

Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Bağdat görüşmesi için ‘yeni bir sürecin başlangıcı olabilir’ dedi. Pekin “Suriye’de iç savaşın çıktığı 2011 yılı ortalarında kopan Türkiye-Suriye ilişkileri nedeniyle her iki tarafında maddi manevi büyük kayıpları oldu. Birkaç yıldır Rusya ve İran gibi aracı ülkeler üzerinden yürütülen sürecinde çok fazla bir anlamı kalmadı. Hakan Fidan ile başlayan süreç kesinlikle diplomasi ve siyaset kanallarını yeniden aktif hale getirecek. Yeni bir dönem başlayacak” dedi. Pekin “Ayrıca bu süreci Suudi Arabistan, BAE ve Mısır ile yürütülen olumlu ilişkiler kapsamında değerlendirmek gerekiyor. Bağdat temasını çok daha güçlü adımlar izleyecek” dedi.

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