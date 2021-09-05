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Tarihçi İlber Ortaylı'dan Osmanlı yazısı: Roma'nın devamı Müslüman Roma'dır

Tarihçi İlber Ortaylı'dan Osmanlı yazısı: Roma'nın devamı Müslüman Roma'dır

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Osmanlı Devleti'nin Roma İmparatorluğu'nun devam olarak görüldüğünü söyledi.

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Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, bugün Hürriyet'te yayımlanan "Batı Roma’nın çöküşü" başlık yazısında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yazısında Batı Roma'nın yıkışı ve ardından Osmanlı Devleti'nin 7. Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul fethetmesi sonrasında Doğu Roma'nın yıkış süreci konusunu ele alan Ortaylı, "Açıkça kabul edilmese bile, Osmanlı İmparatorluğu, Roma’nın devamı olan Müslüman Roma olarak değerlendiriliyor" değerlendirmesinde bulundu.

'Açıkça kabul edilmese bile...'

İşte Ortaylı'nın Roma İmparatorluğu'nun yıkılışı üzerinden Osmanlı Devleti hakkındaki yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Doğu Roma ise Roma’nın Hristiyanca devamı olarak devam ededururken 900 sene geçti ve nihayet 1453’te Rum adını taşıyan ve Rum Kayzeri olduğunu unvanlarına ilave eden bir büyük Türk, Fatih Sultan Mehmed aslında son Roma Kayzeri olarak İstanbul’u fethetmişti. Artık kabul edilen bir yaklaşım, açıkça kabul edilmese bile, Osmanlı İmparatorluğu, Roma’nın devamı olan Müslüman Roma olarak değerlendiriliyor."

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