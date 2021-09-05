Çocuğu okula göndermeme cezası kaç para oldu 2021?

1.5 yıllık aranın ardından yarın yani 6 Eylül Pazartesi günü tüm okullarda yüz yüze eğitim başlıyor. Öğrenciler haftanın 5 günü okula gidecek. Peki çocuğunu okula göndermek istemeyen veliye ne kadar para cezası verilecek?

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Yarın yani 6 Eylül Pazartesi günü okullar açılıyor. Öğrenciler 1.5 yılın ardından yüz yüze eğitime yeniden başlayacak. Peki çocuğunu 1. sınıfa göndermeyen velilere kaç para ceza kesilecek?

Anaokulu Yaşı: Eylül sonu itibarıyla 36-68 aylık çocuklar anaokulu kayıt yaptırabilirler.

Ana sınıfı Yaşı: Eylül sonu itibarıyla 57-68 aylık çocuklar kaydedilebilir.

İlk Okula Başlama Yaşı: İlkokul 1.sınıfa, kayıtların yapıldığı yılın Eylül sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ayrıca 66, 67, 68 aylık çocukların da, ailesinin yazılı isteğiyle ilkokul 1.sınıfa kaydedilebilir. Okul müdürlükleri, kayıt hakkını elde eden 69, 70, 71 aylık çocuklardan ailesinin yazılı talepte bulunması halinde anaokuluna yönlendirilir veya kayıtları 1 yıl ertelenebilir.

Çocuğunuz için okula başlama yaşı hesaplama yapmak, ne zaman okula gideceğini öğrenmek istiyorsanız Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu hesaplama aracını kullanabilirsiniz. Hesaplama Aracını kullanmak için tıklayınız.

OKULA BAŞLAMA YAŞI HESAPLAMA 2021

Okula Kayıt Yaptırmama Cezası Hakkında

İlköğretim zorunlu bir eğitimdir ve çocuğunuzu, okul yaşı geldiğinde okula kayıt yaptırmak zorundasınız. Keyfi bir şekilde çocuğumu okula göndermek istemiyorum diyemezsiniz. Okula göndermeme para cezası vardır. Çocuğunu okula göndermeyen veliye, çocuğun okula devam etmediği her gün için 15 TL. idari para cezası kesilir. Bu cezaya rağmen çocuğunu okula göndermemeye devam eden ya da göndermeme nedenlerini okul yönetimine bildirmeyen veliye 500 TL. idari para cezası kesilir. Sağlık ya da benzeri bir sebeple çocuğunuzun okula kaydını ertelemek istiyorsanız ilkokul kayıt erteleme dilekçesi ya da okula kayıt yaptırmamak için dilekçe ile okul idaresine başvuru yapabilirsiniz.