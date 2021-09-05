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Mehmet Erdem yaşı kaç aslen nereli? Mehmet Erdem evlende mi eşi kimdir?

Mehmet Erdem yaşı kaç aslen nereli? Mehmet Erdem evlende mi eşi kimdir?

Birçok unutulmaz şarkının sahibi olan Mehmet Erdem uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Vildan Atasever ile evleniyor. Düğün 9 Eylül'de yapılacak. Peki Mehmet Erdem kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve Mehmet Erdem şarkıları hangisi?

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Bir süredir birlikte olan Vildan Atasever ile Mehmet Erdem evleniyor. Gözlerden uzak ilişki yaşayan oyunu Vildan Atasever ile şarkıcı Mehmet Erdem’in evlilik haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Vildan Atasever ile Mehmet Erdem sürpriz bir şekilde evlilik kararı aldı. Ünlü çiftin 9 Eylül 2021'de İstanbul'da lüks bir otelde gerçekleşecek düğünle hayatlarını birleştirecekleri öğrenildi. Peki Vildan Atasever kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve hangi dizilerde rol aldı?

Mehmet Erdem kimdir: 

Erdem, aslen Malatya, Arapkir'lidir, 1978 yılında Manisa'da dünyaya geldi. Ortaöğrenimini İzmir Fen Lisesi'nde tamamladıktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Babası klarnet, dayısı bağlama çalardı. Bu nedenle müzikle erken yaşta tanıştı. İlk çaldığı enstrüman 5 yaşındayken sahip olduğu mandolindi. Daha sonra bağlama ve cümbüş de çalmaya başladı. Lise döneminde çeşitli gruplarda müzisyen ve vokalist olarak yer aldı.

Mehmet Erdem, 1997 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a gelmesinin ardından çeşitli mekanlarda müzisyenlik yaptı. 1999 yılından itibaren Kardeş Türküler grubuna katılmasıyla profesyonel müzik hayatına başladı. Birçok sanatçının albümünde stüdyo müzisyenliği yaptı. Bu dönemde önemli müzisyenlerden ud, cümbüş, perdesiz gitar, bağlama dersleri aldı. Film ve dizi müzikleri besteledi. 2009 yılında Tarık Akan ve Şerif Sezer'in başrol oynadığı Deli Deli Olma filmine yaptığı müzikle Altın Portakal‘da en iyi film müziği ödülünü aldı. Leyla ile Mecnun, Kuzey Güney, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi ve Deliha 2 dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldı.

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