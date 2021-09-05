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DEAŞ Irak'ı kana buladı: 13 polis öldü!

DEAŞ Irak'ı kana buladı: 13 polis öldü!

IRAK güne kabus gibi bir haberle başladı. Terör örgütü DEAŞ, Kerkük yakınlarındaki bir kontrol noktasını vurdu. Saydırıda en az 13 polis hayatını kaybetti.

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Terör örgütü DEAŞ Kerkük yakınlarındaki bir kontrol noktasına saldırdı. Saldırıda 13 polis hayatını kaybetti 3 kişi de yaralandı.

Üst düzey bir Irak polis memuru AFP'ye verdiği demeçte 'DEAŞ üyeleri bir federal polis kontrol noktasını hedef aldı' dedi.

Adının açıklanmasını istemeyen kaynak saldırının Kerkük şehrinin yaklaşık 65 km güneyindeki Al-Rashad bölgesinde meydana geldiği bilgisini paylaştı.

Bu DEAŞ'ın son dönemde Irak'ta gerçekleştirdiği en kanlı saldırılardan biri olarak kayıtlara geçti.

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