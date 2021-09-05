Tekirdağ'da tren kazasında öldü! Yürek yakan detay ortaya çıktı! Meğer bu yıl...

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde yük treninin hemzemin geçitte servis minibüsüne çarptığı kazada, tekstil fabrikasında birlikte çalışan Suzan Aksoy(37) hayatını kaybederken, eşi Halil Aksoy(44) ağır yaralandı.

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Ergene ilçesinin Velimeşe Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde yük treni hemzemin geçitte, kapalı bariyerlerin arasından geçmeye çalışan Bilal Küllü'nün kullandığı 59 ADJ 755 plakalı fabrika servis minibüsüne çarptı. Kazada, Suzan Aksoy, Nebibe Korkmaz, Cangül Akın, Hülya Dinçkol, Yaşar Yüce ve Nusret Açıkgöz yaşamlarını yitirdi, minibüs sürücüsü Küllü'nün de aralarında bulunduğu 7 kişi yaralandı.



İstanbul'dan bu ocak ayında yeni bir yaşam kurmak için 3 çocuklarıyla birlikte Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine taşınan Aksoy çifti de kaza kurbanı oldu. Suzan-Halil Aksoy çifti, çocukları İlknur(19), İlker(17) ve Zeynep (12) ile birlikte akrabalarının bulunduğu Çorlu'da ev alıp yerleşti. İstanbul'da tekstil fabrikasında çalışan çift, yeni yaşam kurmak için geldikleri Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir tekstil fabrikasında iş bularak, birlikte çalışmaya başladı.







Suzan, yaşamını yitirirdi

Birlikte işe gidip, gelen çifti dün meydana gelen kaza ayırdı. Trenin çarptığı minibüste yan yana oturan çiftten Suzan, yaşamını yitirirken, eşi Halil Aksoy, ağır yaralandı. Halil Aksoy, Çerkezköy ilçesindeki özel bir hastanede yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı verirken, eşinin cenazesi yakınları tarafından alınarak, toprağa verilmek üzere Tokat'ın Almus ilçesine götürüldü.



"Çok büyük üzüntü yaşıyoruz"

Halil Aksoy'un dayısının oğlu Cemal Çiçek, yeni bir yaşam kurmak için ocak ayında Çorlu'ya yerleşen ailenin kazada parçalandığını belirterek, büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Minibüs sürücüsünün kazaya neden olduğunu söyleyen Çiçek, "Bir sürücü hatasından dolayı bizim canımız ve araçta bulunan hayatlarını kaybedenlerin yakınlarının canları yandı. Neden? Bir hatadan dolayı. Orada bariyerler inmiş ve buna rağmen sürücü geçerek faciaya neden olmuştur. Çok büyük üzüntü yaşıyoruz" dedi.







Otopsileri tamamlandı

Kazada ölen ve Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'nda otopsileri tamamlananların cenazeleri yakınları tarafından alındı. Cangül Akın'ın cenazesi Adıyaman, Suzan Aksoy'un cenazesi Tokat, Yaşar Yüce'nin Kayseri, Nusret Açıkgöz'ün cenazesi de toprağa verilmek üzere Kayseri'ye götürüldü. Nebibe Korkmaz, Tekirdağ'ın Çorlu, Hülya Dinçkol da, Ergene ilçesinde toprağa verilecek.