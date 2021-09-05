Bartın'da etrafı çitlerle çevrildi! Uyarı levhaları asıldı: Nesli tehlike altında
BARTIN'ın İnkumu tatil beldesinde sahili süsleyen ve endemik bir bitki türü olan kum zambakları, belediye tarafından etrafı tahta çitlerle çevrilerek korunuyor.
Karadeniz'in önemli tatil yörelerinden olan ve 3 kilometre uzunluğa sahip İnkumu sahiline renk katan kum zambakları, görüntüsü ve kokusuyla ilgi çekiyor.
Sahili süsleyen ve özellikle yaz aylarında filizlenerek kendiliğinden yetişen kum zambakları, bilinçsizce koparılmasının önlenmesi amacıyla etrafı tahta çitlerle çevrilerek korunuyor.
Plaja gelen misafirlerin bilgilendirilmesi için de sahilin farklı noktalarında uyarı levhaları bulunuyor.
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İnkumu sahilinin muhteşem bir tabii güzelliğe sahip olduğunu ve kumsalda yetişen kum zambaklarının da sahile ayrı bir güzellik kattığını söyledi.