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Bartın'da etrafı çitlerle çevrildi! Uyarı levhaları asıldı: Nesli tehlike altında

Anadolu Ajansı
Bartın'da etrafı çitlerle çevrildi! Uyarı levhaları asıldı: Nesli tehlike altında

BARTIN'ın İnkumu tatil beldesinde sahili süsleyen ve endemik bir bitki türü olan kum zambakları, belediye tarafından etrafı tahta çitlerle çevrilerek korunuyor.

Bartın'da etrafı çitlerle çevrildi! Uyarı levhaları asıldı: Nesli tehlike altında

Karadeniz'in önemli tatil yörelerinden olan ve 3 kilometre uzunluğa sahip İnkumu sahiline renk katan kum zambakları, görüntüsü ve kokusuyla ilgi çekiyor.

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Bartın'da etrafı çitlerle çevrildi! Uyarı levhaları asıldı: Nesli tehlike altında

Sahili süsleyen ve özellikle yaz aylarında filizlenerek kendiliğinden yetişen kum zambakları, bilinçsizce koparılmasının önlenmesi amacıyla etrafı tahta çitlerle çevrilerek korunuyor.

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Bartın'da etrafı çitlerle çevrildi! Uyarı levhaları asıldı: Nesli tehlike altında

Plaja gelen misafirlerin bilgilendirilmesi için de sahilin farklı noktalarında uyarı levhaları bulunuyor.

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Bartın'da etrafı çitlerle çevrildi! Uyarı levhaları asıldı: Nesli tehlike altında

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İnkumu sahilinin muhteşem bir tabii güzelliğe sahip olduğunu ve kumsalda yetişen kum zambaklarının da sahile ayrı bir güzellik kattığını söyledi.

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